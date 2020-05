Crónica: Diferencias entre pintores acaba en tremenda riña.

Los obreros latinos se agarraron a golpes justo al salir del trabajo.

La policía llegó al lugar, pero no hizo absolutamente nada ante los involucrados en la disputa.

La jornada laboral de ayer fue normal para Miguel Flores y Estela Castillo, una pareja guatemalteca que se dedica a la pintura.

Sin embargo, cuando ya pretendían regresar a su casa, se enfrascaron en una terrible riña con dos de sus compañeros de trabajo con quienes hacía un tiempo tenían diferencias personales.

“Marvin y Jimmy andan diciendo de que yo tuve algo que ver con un familiar de ellos, pero le juro ante Dios, don Mario, de que es mentira. Yo conozco a ese muchacho, pero nunca me faltó el respeto ni yo tampoco di lugar a nada, así que eso no es cierto, pura mentira”, me dijo vía telefónica Estela.

De acuerdo con la acongojada mujer, ayer que salieron del trabajo, Marvin y Jimmy, ambos de apellido González, pues son hermanos oriundos de San Marcos, Guatemala, le bloquearon el paso.

Todo indica que, tras haber consumido bebidas embriagantes, sus ánimos se calentaron y le cruzaron su camioneta de trabajo a la pareja chapina.

Entonces Miguel, Estela y su hijo Kleyton se bajaron para reclamarles y tratar de poner fin al problema, sin imaginarse lo que se les avecinaba.

Y es que un par de minutos más tarde, Miguel estaba acostado en el pavimento con uno de los dos hermanos encima.

Entonces Estela se metió para ayudarlo y también acabó golpeada por el segundo de los hermanos.

Al ver que sus padres estaban perdiendo la pelea, intervino Kleyton, de 17 años, con un palo en mano, pero no tuvo valor de utilizarlo, así que se lo quitaron y supuestamente le pegaron con el mismo.

Todo quedó grabado en video, que grabó Estela y con el que pretendía hundir a los agresores cuando llegara la policía pues ella ya los había llamado.

Sin embargo, para su mala suerte, ninguno de los oficiales que llegaron al lugar un instante después hablaba español, y como ella y toda su familia están a cero de inglés, pues no les fue posible comunicarse y ni siquiera mostrarles el video que había grabado.

“Yo les hice señas con mis manos, pero no me entendieron y regresaron a su patrulla a hablar entre ellos”, narró Estela. “Mi hijo tampoco habla porque él acaba de venir de Huehuetenango, pero ellos sí hablan bien inglés así que los policías solo escucharon su parte de la historia”.

“Siempre andan tomando y manejando, pero eso no le dijeron a los policías ni tampoco que le dieron a mi marido con una botella de cerveza en la cabeza ni que me pegaron también a mí en el mero oído”, manifestó frustrada la centroamericana.

Por lo que pude investigar, la policía de la ciudad de Lewes (Delaware), donde ocurrió este violento altercado, solo elaboró un reporte, mas no consideró necesario efectuar ningún arresto porque los agentes que acudieron al llamado consideraron que ya el problema había sido resuelto entre ellos.

“La única esperanza que me queda es que mi patrón los despida, porque ya sabe todo lo que nos hicieron”, recalcó Estela.

Lástima que un grupo de adultos no haya podido arreglar un problema por medio del diálogo o en el mejor de los casos, pues guardando su distancia entre ellos, pero tuvieron que terminar así.

Lo más triste es que no solo se agredieron entre hombres, sino que también hasta le pegaron a una mujer y a un menor de edad y esto en Estados Unidos en teoría es un delito grave, pero como no pudieron comunicarse, pues todo quedó impune.

Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima.