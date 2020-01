Página

Crónica: Deportado por querer sexo con un menor.

Unos padres de Ohio grabaron a un depredador sexual hispano en un video que se hizo viral.

La Patrulla Fronteriza lo vio… y reconocieron a Rafael Valadez Loera, al que estaban buscando. Ahora enfrenta una deportación.

Siempre estamos intentando proteger a nuestros hijos de los pederastas. Por eso, un grupo de padres vigilantes se hizo pasar por un niño de 14 años para atraer a un depredador sexual, Rafael Valadez Loera, a un Walmart en Fremont, Ohio, el martes por la mañana.

El grupo de padres se llama Dads Against Predators.

Una vez que lo confrontaron y ya lo tenían filmado, publicaron el video en YouTube para que se hiciera viral y todo el mundo pudiera ver quién era este peligro para la comunidad.

El video, que verás más abajo, deja las cosas bien claras.

“¡Eres un pedófilo. Eres un depredador!”, le grita uno de los padres enardecido.

Otro padre lo denuncia a los gritos tambien: “¡Este hombre vino a encontrarse con un chico de 14 años para tener sexo!”

El video, mi hermano, aquí te das cuenta de lo pequeño que es el mundo y lo mucho que pueden hacer las redes sociales para ayudar, llegó a los ojos de la policía.

La policía pudo identificar al mexicano Veladez-Loera, de 39 años y arrestarlo. La policía de Fremont lo remitió a las autoridades de inmigración y el CBP determinó que había violado su estatus migratorio, solo tenía una visa de turista, “al participar en actividades delictivas para la seguridad pública”.

Lo más curioso, e irónico del caso, es que Valadez-Loera no enfrentó cargos por delitos sexuales contra menores, sí lo hizo por violar el estatus migratorio.

Y pienso yo… ¿importa más si es indocumentado que si es un pederasta? Ahí te dejo el dilema…

Kristoffer Grogan, un oficial de asuntos públicos de la oficina de la CBP de Detroit, dijo a Pluralist el jueves que Valadez-Loera había sido identificado en base a datos biométricos y estaba siendo procesado para ser deportado a su país.

“Este incidente destaca el trabajo que realiza la Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos todos los días en asociación con las fuerzas del orden locales para mantener seguras a nuestras comunidades”, dijo.

La policía de Fremont confirmó a WTOL 11 que Valadez-Loera había acordado reunirse con alguien que creía que era un niño de 14 años después de intercambiar mensajes sexualmente explícitos.

Bueno, lo que me gusta de todo esto es que hay un depredador sexual menos andando por ahí. Lo que no entiendo tanto es que quede libre de cargos por lo que pretendía hacer… es decir ¡tener sexo con un muchachito de 14 años! ¿Estamos todos locos?

Ya sé, me van a decir que como el chico no existía, no hay delito.

Esta bien, hermano, desde el punto de vista estrictamente legal te doy la razón… pero, en serio, ¿no te queda un regustillo a que se escapa de las manos alguien peligroso?

En fin… gracias por leer mi columna de hoy, te espero en la de mañana, como siempre.