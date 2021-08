Crónica: Se suponía que debía cuidarla, pero hizo todo lo contrario

La niña fue intervenida quirúrgicamente por las lesiones en sus genitales

Esta clase de abusos son comunes en la comunidad hispana que suele dar a cuidar sus niños Para muchos padres de familia, el hecho de tener que trabajar y dejar a sus niños bajo el cuidado de alguien puede ser un verdadero calvario. Y cuando se es madre soltera, tengo entendido que ese tormento es todavía peor. Mi crónica de hoy trata de un terrible caso de una niña que ocurrió a manos de una “persona de confianza”, justo de quien debía cuidarla. Y es que generalmente el riesgo de que nuestros pequeños sean maltratados verbal o físicamente es demasiado alto, lo cual está comprobado que puede afectar su comportamiento a futuro. Pero existe un peligro todavía mayor, que es el hecho de que puedan ser abusados sexualmente, algo que sin duda les dejará secuelas emocionales y físicas graves por el resto de sus vidas. Los pedófilos parecen gente normal Y es que lastimosamente los predadores sexuales no lucen como los temidos “ogros” que vemos en la televisión o el cine, sino que parecen ser personas normales y hasta de confianza, pues casi siempre son allegados de las víctimas. La semana pasada las autoridades de Georgia me reportaron dos casos muy lamentables que tienen que ver con el incesto. El primero de ellos fue el de Salomón Baudilio Díaz Ambrosio, quien a sus 17 años ya está metido en un tremendo lío. Y es que la policía del condado de Cobb lo acusó de haber violado a su sobrinita de tan solo 7 años. Su tía, la madre de la pequeña, se la confió primero porque era parte de su familia y segundo porque debía salir a ganarse unos dólares para poder cubrir los gastos del hogar.

Aunque debía cuidarla, le robó la inocencia a la víctima La mujer no contaba que nomás saliera de la casa, el muchacho se metería en la habitación de la niña y le robaría su inocencia, según el reporte policial. Uno de los investigadores me dijo que, tras la violación, la menor tuvo que ser intervenida quirúrgicamente porque los daños que le hizo en sus partes íntimas fueron severos. Afortunadamente, la mamá de la víctima se armó de valor y denunció el hecho, ya que muchas veces optan por callar alegando que tienen miedo por ser indocumentados o por no meterse en problemas con los parientes del abusador, entre tantos argumentos que al final, a mi criterio, son absurdos.

El presunto agresor tenía poco tiempo en el país: debía cuidarla, pero hizo lo contrario Con las pruebas clínicas que confirmaron la violación, los detectives no titubearon en detener al adolescente, al que la niña señaló temblando y llorando como el que le había causado tanto dolor. El muchacho guatemalteco vino recientemente al país. Dicen que era parte de una de las famosas caravanas, pero no me consta. Lo que sí es un hecho es que Inmigración lo dejó entrar a Estados Unidos como un privilegio por ser “menor de edad” algo de lo cual obviamente abusó en caso de que las acusaciones que se le imputan sean ciertas, pues legamente es inocente hasta que no se le pruebe lo contrario en un tribunal.

Ser menor de edad no le sirvió de nada Díaz Ambrosio enfrenta cargos por violación, molestar sexualmente a una niña y agresión sexual agravada, por lo que obviamente le ha sido negada la posibilidad de salir libre bajo fianza. En esta ocasión el hecho de que aún sea menor de edad no le sirvió para nada. El otro caso que me dejó conmocionado es el del mexicano Sergio Montejo Tolentino, de 35 años. A él, las autoridades del condado de Gwinnett lo apresaron en su casa en la ciudad de Sugar Hill, tras presuntamente haber violado a un niño de 10 años con el que vivía.

Sin derecho a salir libre bajo fianza Lo acusan de sodomía agravada, molestar sexualmente a un niño y agresión sexual agravada en perjuicio de este. Tampoco le concedieron fianza y, aunque ya ICE lo tiene bajo su custodia por ser indocumentado, dudo mucho que sea deportado, pues los cargos que se le imputan son tan graves que podría pasar el resto de su vida tras las rejas. Siempre que me llega un caso de incesto trato de indagar lo más posible al respecto, gracias a lo cual he descubierto que, en cuanto a la comunidad latina, solemos ser demasiados confiados. A veces asumimos que porque nosotros no tenemos pensamientos pervertidos hacía un niño, todo el mundo es igual y eso es un error.

Tenemos que proteger a toda costa a nuestros pequeños: debía cuidarla, pero hizo lo contrario Es nuestra obligación como padres proteger a los niños y no me refiero solo a advertirles, sino a literalmente cuidarlos. He visto niñas jugando en los parques y mostrando sus calzoncitos. Pienso que eso no debería ser así, pues nunca se sabe que hay en la mente y el corazón de las personas que están a su alrededor. También está el otro problema. Y es que los hispanos venimos acostumbrados a vivir revueltos. Aquí muchas familias terminan viviendo de gratis, pues la renta es pagada por los múltiples inquilinos a los que se les conceden recámaras.

No podemos fiarnos de nadie: debía cuidarla, pero hizo lo contrario Se vive con el abuelo, el tío, el primo, el sobrino, etc. Y todos pagan. Eso obviamente genera cierta tranquilidad económica, pero ¿a cambio de qué? De exponer a nuestros hijos pequeños… Pienso que no vale la pena. Y, por último, no puedo dejar de mencionar el caso de los famosos padrastros. Mujeres que se "enamoran" una y otra vez sabiendo que tienen chicos en casa. Si han salido a la luz tantos casos de progenitores que abusan de sus propios hijos, es obvio que el riesgo es más alto cuando se trata de un completo particular.