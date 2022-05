Crónica astilla iguales malvados. Las muertes violentas en México, al igual que en otros países de Latinoamérica son el pan de cada día, no solo por culpa de esos delincuentes que percutan las armas de fuego, sino también de esos zánganos que las ponen en sus manos a cambio de unos cuantos billetes, sin siquiera tomar en cuenta el dolor de tantas familias.

No tuvieron ningún problema en confesar

Los agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Hall que los interceptaron tuvieron curiosidad de ver lo que se transportaba en el automotor y echaron un vistazo. Fue gracias a ello que descubrieron el arsenal envuelto en celofán. Tras interrogarlos por separado, ambos confesaron sin ningún tapujo que las estaban llevando a México.

A pesar de que las habían adquirido de manera legal entre mayo y noviembre de 2021 en tiendas como Outdoor Depot, Georgia Gun Store, Academy Sports, Foxhole Gun and Archery y Dawsonville Gun and Pawn, el padre ni el hijo no contaban con los permisos respectivos para llevar armas de un país a otro, por lo que fueron arrestados.