De acuerdo con el reporte de las autoridades del condado de Cobb (Georgia), Danielito se metió al baño de mujeres del edificio donde trabajaba y aprovechando que no había absolutamente nadie ahí en ese instante, colocó de manera oculta una cámara de vigilancia para poder espiarlas cuando entraran a hacer sus necesidades fisiológicas.

Crónica Danielito. Daniel Eduardo Portes, más conocido en el trabajo como Danielito, como muchos de sus amigos y compañeros le llamaban de cariño, pasó de ser uno de los empleados más queridos al más aborrecido. Y no por gusto, pues al parecer hizo algo que le hizo ganar el repudio de la mayoría, en especial de las mujeres que lo rodeaban.

Todo indica que Daniel ignoraba que las mujeres no eran tan despistadas como aparentemente lo fue él y que era solo cuestión de tiempo para que alguna de ellas detectara la cámara oculta. De hecho, no tardaron mucho en hacerlo. Ese mismo día que la instaló, una de sus excompañeras y ahora también examiga se percató de ella.

Les dijo a personas de su entera confianza que estuvieran pendiente de quién entraba a ese baño en particular y fue así como detectaron que Daniel ingresó y, casi de inmediato, salió como desesperado. Los investigadores creen que se disponía a recuperar la cámara cuando se percató de que ya no estaba.

El empresario le respondió en el acto a su empleada y le dijo: “Toma el aparato contigo, sal de inmediato del edificio y te busco afuera”. Cuando vio el accesorio, Scott se convenció de que era una cámara y fueron juntos a la estación de policía más cercana para presentar una denuncia, no sin antes dejar algunas instrucciones en el trabajo.

Al verse acorralado, Daniel no tuvo más remedio que confesar también ante ellos, por lo que fue arrestado bajo cargos de montar equipo de vigilancia en un lugar íntimo y sin la autorización o conocimiento de quienes lo utilizaban, lo que es delito grave por el que fácilmente podría pasar hasta más de un año tras las rejas.

Al ser confrontado tanto por uno de sus compañeros de trabajo, Daniel aceptó que él estaba detrás de eso y quiso implorar su misericordia, pero no lo logró. Para ese entonces las autoridades pertinentes ya estaban en camino a su trabajo para buscarlo a él e interrogarlo, pues lo acababan de ver en el video de su propia cámara.

Crónica Danielito: “Esto es algo muy desagradable”

En entrevista con el noticiero de Atlanta CBS46, Scott declaró que esta experiencia lo ha dejado con la boca abierta, ya que literalmente confiaba en el muchacho detenido. “Es algo muy desagradable. Es una situación con la que nunca pensé que iba a tener que lidiar en la compañía. Solo espero que Daniel busque la ayuda que requiere”, sostuvo.

El empresario no ocultó su pesar de saber que la detención de su exempleado afectará también a sus seres queridos. “Me siento mal por su familia. Me rompe el corazón esto que está pasando y siento mucha pena por él como persona… Estoy triste, pero es algo que, aunque quieras negar que pasó, no puedes porque está en video”, reconoció ante CBS46.