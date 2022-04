Crónica: Cuatro hispanos “inteligentes” se escapan de prisión

Pero no pudieron pasar desapercibidos y la libertad le duró poco

Los cuatro sujetos ya están de nuevo tras las rejas y hoy les irá peor

Crónica: Cuatro hispanos “inteligentes” se escapan de prisión. César González, José Vásquez, Juan Monsivais y César Martínez tendrán una interesante historia que contarle a sus hijos y nietos: La forma sutil y efectiva de cuando lograron burlarse de las autoridades estadounidenses mientras que estaban en la cárcel pagando una breve sentencia por posesión de drogas.

Y es que estos cuatro sujetos que ya estaban en la fase de confianza y, por ende, efectuando labores en la cocina del Centro de Detención de Desoto, (Mississippi). Resulta ser que la semana pasada los individuos aprovecharon que llegó un camión a surtirlos de víveres y en un abrir y cerrar de ojos, se escabulleron por una de las puertas que se abrió para que este entrara.

Crónica Cuatro hispanos “inteligentes” se escapan de prisión: Fue como que si se los había tragado la tierra

Las autoridades locales no tardaron mucho en darse cuenta de la ausencia de los cuatro reclusos, pero cuando comenzaron a buscarlos, no hallaron ni siquiera rastros de ellos. A pesar de que sabían que se habían ido caminando y sin contar con ningún tipo de ayuda, no pudieron dar con ellos por ninguno de los alrededores.

Pero conforme el paso de los días, los investigadores a cargo del caso escucharon rumores sobre su posible paradero y mandaron a uno de sus equipos a montar vigilancia en los sitios indicados. Esa labor policial rindió sus buenos frutos ya que rápidamente lograron localizar a los cuatro tipos y de dos en dos, fueron cayendo.