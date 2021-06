Crónica: Coyotes no quisieron entregarle al niño que le traían

La madre del menor en lugar de pagarles lo acordado, les echó a la policía

Autoridades alertan sobre los peligros de exponer a menores en esta travesía Crónica Coyotes entregarle niño. Hoy en la madrugada las autoridades de Georgia rescataron a un adolescente que estaba en poder de un grupo de coyotes, quienes debían entregarlo ayer, pero que decidieron quedárselo cuando su madre no les pagó el monto de lo que habían acordado por traérselo ilegalmente a Estados Unidos de Honduras, su tierra natal. Este raro incidente se suma a otra serie de hechos en los que menores de edad, incluyendo niños bien pequeños, se han vuelto el centro de noticias a nivel nacional tras ser encontrados en circunstancias peligrosas en ciertos puntos fronterizos con México, tras ser abandonados ya sea por sus propios padres o por los contrabandistas de seres humanos. Los coyotes cumplieron su parte: Crónica Coyotes entregarle niño Si hay algo que se debe reconocer es que los traficantes de personas, más conocidos popularmente como ‘coyotes’ sí hicieron lo que prometieron, pues habían afirmado que para este fin de semana Darlin David Hernández Zúñiga, de 16 años, ya estaría al lado de su madre, a quien no veía desde hacía mucho tiempo. Ellos hicieron su parte, pues lograron cruzar al chico en algún punto ciego de la frontera, tras burlas los múltiples controles que tiene de manera permanente la Patrulla Fronteriza, osadía por la cual recibirían miles de dólares como compensación, pero no se imaginaban lo que les esperaba en Georgia.

La madre de Darlin les echó la policía Y es que cuando llegaron al punto acordado donde efectuarían la entrega del menor a su mamá, a cambio de la segunda parte del dinero, ella les salió con una tremenda sorpresa: “No pude juntar todo el dinero. Esto es todo lo que tengo para darles”, les dijo, lo que molestó mucho a los coyotes, que optaron por retirarse en el acto, pero junto con el adolescente. Al ver que se marchaban con su primogénito, la desesperada mujer llamó de inmediato al 911 para reportar lo sucedido y como era de esperarse, en cuestión de minutos el lugar estaba lleno de policías. Ella les contó todo lo sucedido a los uniformados de la Oficna del Alguacil del condado de Haralson y estos armaron todo un operativo para poder rescatar al chico.

Activaron la alerta Amber: Crónica Coyotes entregarle niño. Para mala suerte de los coyotes, hasta las autoridades estatales intervinieron, pues el Buró de Investigación de Georgia (GBI) consideró que era necesario que fuera activada la alerta Amber, lo cual prendió las alarmas en todo el país. Fue así como unas horas más tarde, en Alabama detectaron la Toyota Sienna modelo 2011 y con placas de Arizona en la que viajaba el grupo. La policía logró no solo rescatar al menor para entregárselo a su madre, sino que también puso bajo custodia a cinco personas, entre ellas a una mujer en estado de embarazo. Las autoridades todavía están en proceso para determinar exactamente quién o quienes de los detenidos son los coyotes y otros posibles clientes.

Evidentemente es un caso de tráfico humano: Crónica Coyotes entregarle niño. De lo que sí están seguras las autoridades estatales es que se trata de un caso de contrabando de personas desde la frontera sur, por lo que no descartan de que se involucren en esta investigación algunas agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo que podría terminar en la deportación de los demás indocumentados que viajaban con Darlin. Solo Dios y los involucrados saben todo lo que les tocó vivir en su por tierra mexicana y luego en la frontera para no ser detectados por la Border Patrol. No dudo nada que hayan sufrido de hambre, frío, agotamiento extremo y quién sabe cuántas cosas más, solo para terminar de vuelta en sus países, pero es el riesgo que se corre como inmigrantes.

¿No quería pagarles más o ya no podía?: Crónica Coyotes entregarle niño. Lo que realmente me causa dudas es si en verdad la madre de Darlin ya no pudo conseguir el resto del efectivo que había acordado darles a los coyotes una vez que se lo entregaran o si es que simplemente, ya no quería darles más, lo cual no me extrañaría, pues nunca falta la gente que se quiere pasar de lista. De lo que sí estoy seguro es que ambas partes están mal, pues el tráfico de personas es considerado un delito en Estados Unidos y creo que la mayor parte del mundo así es no tienen excusas que valgan. Lo bueno es que, para suerte de la madre, en casos como estos, las autoridades suelen proceder solo en contra del que comete la peor ofensa, y en este caso, es el secuestro de un menor.

Es horrible exponer a los pequeños a tanto peligro: Crónica Coyotes entregarle niño. Entiendo perfectamente cuando familias enteras tienen que emigrar para buscar un mejor futuro, pues yo mismo lo hice hace casi dos décadas cuando salí de mi natal El Salvador, aunque gracias a Dios bajo otras circunstancias pues todos teníamos visas y viajamos por avión. No tuve que exponerlos a ningún peligro y creo que, de ser así, a lo mejor nunca habríamos salido de mi tierra. Y es que no me cabe la idea de poner en riesgo a los seres que uno más ama, por eso me cuesta entender cómo es que se han encontrado niños pequeños deambulando solitos en el desierto o los alrededores del Río Bravo y ranchos a lo largo de la frontera. Podrían fácilmente morir picados o mordidos por algún animal salvaje, asfixiados por el sofocante calor o ahogados en las tenebrosas aguas desconocidas.