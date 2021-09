Crónica: COVID se lleva a distinguido policía hispano de Georgia

La partida del uniformado enlutó a toda la comunidad donde servía

Durante varias semanas el oficial Gutiérrez estuvo luchando por sobrevivir Crónica COVID policía hispano. Parece que el coronavirus, la pandemia del siglo, está en su máximo apogeo. Muchos creíamos erróneamente que nuestros ancianos y las personas con padecimientos previos de salud serían las principales víctimas de esta enfermedad, pero para sorpresa de todos, esta ha agarrado parejo. Relacionado Administración de Biden anuncia cuándo suavizará restricciones de viaje y qué exigirá a viajeros Pastor Christopher García fue a la policía y confesó tener sexo con menor de edad Gabby Petito: apareció arcoíris en zona donde se habría hallado su cuerpo Y es que, aunque mucha gente de la tercera edad o con problemas físicos han fallecido a causa del cada vez más temido COVID-19, este virus mortal también ha arrasado con personas jóvenes, que estaban completamente sanas y hasta con niños que eran considerados fuertes y saludables. Representantes de la ley se han ido en la colada: Crónica COVID policía hispano Para quienes creían que el coronavirus atacaría solo a personas pobres, de igual manera se equivocaron. Mucha gente pudiente se ha ido en la colada. Y es que el COVID no perdona absolutamente nada. Anglosajones, afroamericanos, hispanos y de todas las razas han fallecido por esta causa. Ni siquiera los agentes de la ley y el orden que son expertos en defensa personal y que portan una placa que, literalmente les da un poder que no cualquiera puede tener, se han visto afectados por esta plaga que ha acabado con la vida de centenares de ellos en Estados Unidos.

En Georgia ya suman 25 los uniformados fallecidos: Crónica COVID policía hispano Desde que se declaró la pandemia en Georgia la cifra de oficiales que han muerto por complicaciones del COVID asciende ya a 25 y varios de ellos eran latinos. Las víctimas más recientes fueron Frankie Gutiérrez y Arturo Villegas, quienes laboraban para los departamentos policiales de las ciudades de Newnan y Alamo, respectivamente. El que quizá se llevó la peor parte fue Gutiérrez, pues pasó un largo mes batallando contra la enfermedad en una sala de cuidados intensivos del hospital de su localidad. Al final, a pesar de todos sus esfuerzos y del personal médico que lo estaba cuidando las 24 horas del día y los siete días de la semana, sucumbió.

“Peleó con todas sus fuerzas”: Crónica COVID policía hispano La muerte del agente Gutiérrez dejó luto no solo en su familia y allegados, sino que también prácticamente en toda la comunidad en el pequeño pueblo rural de Newnan y en especial a la latina, pues él era muy querido ahí. Tras su fallecimiento, su jefe inmediato fue el primero en pronunciarse. El jefe del Departamento de Policía de Newnan, Brent Blankenship, escribió en la página de Facebook de la institución que Gutiérrez “luchó con todas sus fuerzas” en contra del coronavirus y que su gran carisma y entrega a su trabajo será algo que jamás ninguno de ellos va a olvidar. Archivado como: Crónica COVID policía hispano

Dejó un legado en su departamento De acuerdo con Blankenship, desde que el oficial Gutiérrez se incorporó a ese cuerpo policial creció rápidamente y se ganó el cariño de todos ahí, pues siempre se mantenía con una enorme sonrisa en su rostro. “Será muy extrañado por nosotros. Era un excelente ser humano y un destacado policía”. El funcionario invitó a la comunidad a unirse en clamor y oración por la familia de Gutiérrez, así como por todas las demás que están sufriendo por la pérdida de alguno de sus seres amados por culpa del COVID. Desde marzo del año pasado hasta agosto de 2021, en Georgia y Florida habían muerto 40 agentes. Archivado como: Crónica COVID policía hispano

Tenemos que tomar muy en serio esto del COVID Que esta terrible noticia que acabo de exponerles nos sirva para recordarnos algo que ya deberíamos saber perfectamente, y es que estamos viviendo tiempos de crisis y, por lo tanto, nos corresponde a nosotros mismos ser responsables y cuidarnos. Hay un rebrote terrible de coronavirus y mucha gente está culpando al regreso a clases presenciales en las escuelas. Yo no creo que eso sea el causante porque, aunque no asisto a discotecas ni conciertos, he visto transmisiones en vivo de conocidos donde se miran que están a reventar. Las tiendas igual, suelen estar repletas, y gran parte de los asistentes no usan mascarillas y ni siquiera se han vacunado. Archivado como: Crónica hispanos reunidos cielo

Los hospitales también están a reventar de contagiados Hace un par de semanas, estuve conversando con el general John King, un republicano de corazón que lleva 40 años en el ejército estadounidense y ahora es el Comisionado de Seguros del Gobernador de Georgia. El funcionario me contó algo que me dejó aterrado y de paso, consternado. King me dijo que el 83 por ciento de las personas que ahora mismo están hospitalizadas por COVID en los hospitales de nuestro estado debatiéndose entre la vida y la muerte, no se habían puesto la vacuna y que gran parte de ellos, ni siquiera creían en el coronavirus y sus efectos letales. Archivado como: Crónica COVID policía hispano

Muchos de los muertos tampoco creían en el COVID También en las redes sociales abundan las páginas de GoFundme de gente que ha muerto de coronavirus y cuando se abocan a mí, les pregunto para conocer más detalles y he descubierto que la mayoría de los fallecidos no se habían vacunado. Lo triste es que son mayoritariamente hispanos y de otras minorías. Luego de ver tantas malas noticias en nuestro entorno relacionadas con desgracias familiares en donde hasta pequeñas criaturas inocentes han perdido la vida creo que vale la pena que nos pongamos a reflexionar todos sobre lo que estamos haciendo para evitar esta realidad. Archivado como: Crónica hispanos reunidos cielo

Yo tuve que cambiar mi forma de pensar Como ustedes saben yo mismo el año pasado estuve a punto de morir por esta enfermedad, y por eso al nomás me recuperé me puse las vacunas respectivas. Tristemente todavía hay muchos religiosos que no creen en esto y ni siquiera quieren sujetarse a estas reglas, alegando de qué Dios es su salvador, que sabemos es verdad. Sin embargo, no se debe menospreciar la ciencia porque Dios mismo ha permitido tantos avances. Si alguno de ustedes todavía no se ha vacunado está en todo su derecho, pero lo invito a hacerlo por el bien suyo y de sus seres queridos. Seamos sabios. Dios nos manda a ser prudentes y a cuidar de los nuestros.