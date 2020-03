Crónica: Coronavirus se propaga también entre los hispanos

Latinos diagnosticados con esta enfermedad envían contundente mensaje

El principal temor de la humanidad ya es un hecho. El coronavirus se ha esparcido por el mundo casi a la velocidad de la luz y hasta ahora no ha surgido poder humano que pueda detenerlo.

La plaga del COVID-19 se está propagando por el planeta más rápido de lo que se esperaba y prácticamente ahora ya se cuentan con los dedos de las manos las naciones que aún no se han visto afectadas.

En Estados Unidos ya hay estados en los que se han decretado cuarentenas o toques de queda para limitar a la población a que salga a las calles a seguirse exponiendo.

Pero a pesar de ello, el brote de coronavirus se sigue propagando aceleradamente y afectando a todo el que se pone a su paso. Se decía al principio que los ancianos serían los mayormente afectados, pero se ha comprobado que ya cobró la vida de personas relativamente jóvenes y que hasta niños se han infectado.

En Georgia, el gobernador se ha negado a decretar cuarentena alegando que considera que aún no lo ve necesario, aunque hay localidades que por su cuenta ya tomaron ciertas medidas e impuesto restricciones a sus residentes.

Pero lo ideal sería que cada familia y persona tome las medidas respectivas para evitar ser la próxima víctima del temido coronavirus.

Al menos ese es el consejo que nos da Anthony Ortega desde su camilla en el centro médico donde recibe tratamiento tras ser diagnosticado con COVID-19, según su mismo testimonio.

“Muchísimas gracias a todas esas personas que me mandaron mensajes preocupadas por mí. Lo bueno es que ya me estoy mejorando poco a poco. Cuídense mucho mi gente; si no tienen que salir no salgan, es muy peligroso este coronavirus”, expuso Ortega de manera pública en su página personal de Facebook.

Ortega es popularmente conocido como DJAllstarz, pues labora como DJ para varios centros nocturnos del área metropolitana de Atlanta.

Posteriormente Ortega hizo una transmisión en vivo donde reveló que acababa de salir positivo con el coronavirus y sostuvo que se encontraba en el hospital Northside.

“Me acaban de diagnosticar con coronavirus. Este virus es real: si no lo tienen pues no salgan. La fiebre se me calmó ya, pero solo me queda la tos”, manifestó.

“Por el momento los doctores dicen que ya pasé por lo peor. Tengo que estar en cuarentena mientras se me pasa el virus, pero tengan cuidado porque esto es de verdad”, agregó.

Antes de dejar de transmitir, se aseguró de que a sus contactos en las redes sociales les quedara en claro que lo mejor es abstenerse de andar transitando como que si nada estuviera ocurriendo.

“No salgan a las calles ni a las barras, mejor quédense en casa que esto es peor que la influenza y a echarle ganas, cuídense mucho. Las fiestas van y vienen y en estos momentos es mejor que todos ustedes cuiden su salud”, recalcó.