Cristian estaba completamente acorralado y fue entonces que confesó que justo acababa de salir de una discoteca local y que se había tomado tres cervezas corona una hora atrás, pero les aclaró que era la primera vez que tomaba en su vida. Obviamente no le creyeron. También dijo que él iba como pasajero y no como piloto del auto, otra tremenda mentira.

“No me gustan que me mientan”

“Mira a mi no me gusta que me digan mentiras. Mi compañero te vio salir corriendo del lado del conductor y no había nadie más en tu auto”, le recalcó el agente Peña. “Es que fui un bruto. No debí corrérmeles, pero es que tengo la licencia suspendida”, les dijo. “Ahora entiendo, pero hiciste muy mal y vas a ir preso por eso”.

Cristian fue recluido en el Centro de Detención del condado de Gwinnett acusado de varios cargos: manejar bajo la influencia del alcohol o las drogas, un delito conocido en inglés como DUI, hacer un giro inapropiado, conducir con la licencia suspendida, conducta desordenada y resistencia al arresto.