Crónica Conductor latino pasaporte. Martín Baudillio Leonel es un joven guatemalteco de 19 años que al parecer la vida no lo ha tratado nada bien. Y es que cuando todavía era un niño perdió a su padre y luego, al llegar a la adolescencia, también se quedó sin su madre. A pesar de ello hizo todo cuanto pudo por superarse en su país, pero no le fue posible.

Ella apareció en el sitio, pero tampoco pudo probar la identidad de Martín. “Mire oficial él es huérfano… no tiene mamá ni papá. Apenas hace dos meses se vino de Houston y vive en mi casa porque yo le rento un cuarto, apenas y lo metí a trabajar aquí…”, le dijo la angustiada mujer en un intento por persuadirlo para que no se lo llevara preso. Archivado como: Crónica Conductor latino pasaporte

“Le creo lo que me dice, pero tengo que probarlo”

“Pues mire señora necesito comprobar que es quien dice ser y por eso le pido su pasaporte o algo más, pero no me da nada. No me es posible darle la multa con el nombre que él me ha dado, porque ¿qué tal sino es él? Después no va a aparecerse en corte y ese será otro problema”, le respondió amablemente Reyes ante su súplica.

Por más que quiso evitar el arresto, el uniformado no tenia de otra. Debía llevárselo a la cárcel para que le tomaran huellas digitales y así saber exactamente quién era, pues quiérase o no, existía una posibilidad de que tratara de alguien buscado por cometer algún crimen, lo que ya ha pasado y muchas veces. Archivado como: Crónica Conductor latino pasaporte