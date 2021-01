“Pero ¿qué le pasa a este tipo?” Me pregunté… “Ojalá lo pare algún policía antes de que mate a alguien…”.

“Oh no, va chocar”, fue mi primera reacción al ver que se pasaba un semáforo en rojo. Por suerte no fue así, los demás vehículos lo vieron y lograron frenar a tiempo.

“Señor, está usted bajo arresto por manejar bajo la influencia del alcohol (DUI). ¿Entiende la gravedad de los cargos?”. No hubo respuesta por parte del sospechoso.

Pero a lo mejor es sordo, me dije a mí mismo, pues parecía ser el único que no escuchaba las sirenas ahora de tres patrullas que lo estaban tratando de acorralar.

Ciego sabía que no estaba, pues acababa de evadir con éxito una colisión que pudo haberle costado la vida.

Crónica: Conductor hispano pide a gritos que lo maten

Revisaron su billetera y encontraron una identificación de Guatemala a nombre de Santos Romero.

Lo trasladaron de inmediato a la sede policial más cercana y trataron de hacerle unas pruebas para medir el nivel de licor en su organismo.

No pudieron hacerle ninguna. Se negó a todo, pero al menos ya le respondía a los agentes.

Al ver que hacía el intento por hablar, le pregunté que si tenía familia. “Sí, mis hijas”, me respondió.

-“¿Sabe que puede ser deportado por esto?”, le dije.

-“¿A mí qué? Si no estoy haciendo nada. ¿Estás enojado conmigo?”, fue su respuesta.

-“Lo han acusado de manejar borracho. ¿Ha tomado?”.

Lo negó con su cabeza.

-“¿Y qué piensa hacer ahora, señor Santos?”.

-“Comé m… Hijo de la gran p…”.

Hacía años que nadie me insultaba de esa manera. Me quedé atónito.

“¿Te amenazó? ¿Qué te dijo?”, me preguntó el sargento a cargo de este caso.

“Nada importante, solo me recordó a mi mamá”, le dije sonriendo.

Como se negó a cooperar, la policía lo sacó de su precinto para trasladarlo a la cárcel del condado de Gwinnett.

“No quiero. No quiero. Kill me, kill me (mátenme, mátenme)”, comenzó a gritarle a los oficiales.

“Vamos Santos, nadie va a asesinarte”, le respondió uno de los uniformados.

Al llegar a la prisión, los carceleros descubrieron que era indocumentado y contactaron a Inmigración para que fuera por él.

Un par de días después, los agentes federales llegaron a recogerlo y tres semanas más tarde, ya estaba montado en un avión privado que tenía como destino Guatemala.

Por haber bebido de más ese día y peor aún, por haberse atrevido a manejar borracho, Santos se ganó un boleto gratis a la tierra que lo vio nacer.

Un recordatorio más de lo severas que están las cosas en Estados Unidos. Aunque para la mayoría de estados el DUI es un delito menor, para el gobierno federal es causa suficiente para que un extranjero sea deportado.

De hecho, ICE considera a esas personas como “no gratas” y como un “peligro para la sociedad” y, entiendo, después de haber presenciado todo lo que Santos estuvo a punto de arrasar en su recorrido.

