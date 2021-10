La semana pasada a Camacho se le ocurrió la idea de irse manejando hasta una gasolinera cercana para buscar licor a pesar de que sabía perfectamente que tenía su licencia suspendida y eso no le bastó. Tras comprar las bebidas embriagantes, se subió a la camioneta, se sentó en el asiento y comenzó a bebérsela ahí mismo.

Crónica hispano ofrece dinero. Definitivamente hay personas que no entienden por las buenas, pero al parecer también otras que ni siquiera por las malas y este es el caso de Francisco Camacho, un ciudadano mexicano que reside en Georgia y quien tan solo este año ha ido a parar a prisión media docena de veces tras cometer múltiples delitos.

"Te voy a contar mi problema, es que mi mujer ya no me quiere y por eso vine a comprar unos tragos. Pero te puedo dar dinero si quieres" … Le dijo Camacho al representante de la ley en un aparente intento de soborno, lo cual es un delito extremadamente grave. Afortunadamente, el agente Reyes prefirió ignorarlo.

Camacho y Reyes se han encontrado ya varias veces

Tanto Camacho como el agente Reyes se conocen perfectamente y no porque sean grandes amigos, sino porque el uniformado es quien lo ha detenido ya la mayoría de las veces y esta no fue la excepción. Tras efectuarle algunas pruebas de sobriedad y no superar ninguna, volvió a esposarlo.

Y aunque no hubiese estado borracho, de todas maneras, se lo habría llevado preso porque legalmente no podía estar tras un volante puesto que recientemente un juez estatal le suspendió la licencia as Camacho por cometer serias infracciones al reglamento vial y violar otras leyes de Georgia.