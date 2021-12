En cuestión de segundos, el patrullero se aferró con fuerza al timón y pegó su espalda al asiento lo más que pudo. Y mientras que esperaba el fuerte impacto, el milagro ocurrió. El vehículo al parecer logró verlo y se desvió moviéndose a toda prisa hacia su carril derecho. Afortunadamente no venía ningún otro carro por ahí en ese momento. Archivado como: Crónica hispano oficial Peña.

El agente Peña se detuvo en el semáforo en la intersección entre la Indian Traid y la Beaver Ruin Road porque estaba en rojo. Mientras que esperaba a que cambiara a verde, vio por medio del retrovisor que atrás suyo venía una camioneta a alta velocidad. “Oh my God no se va a detener”, pensó Peña en voz alta.

A pesar de que no pasó a más, el oficial Peña salió de inmediato tras la camioneta con la idea de regañar al conductor por su imprudencia. Pero cuando iba tras él, notó que se salía de su carril continuamente, lo que le dio otro argumento más para pararlo. Le prendió sus luces azules y este se detuvo justo a la entrada de la Interestatal 85.

Crónica hispano oficial Peña: Le practicó las pruebas respectivas

A pesar de que tenía suficientes evidencias en su contra, Peña decidió someter el conductor a ciertos análisis para determinar el nivel de alcohol en su sangre, pero antes de ello lo regañó por haber estado a punto de estrellarse contra él un par de minutos atrás. “Casi me pegas… Si no te avientas hacia la derecha me hubieses dado”, le reprochó el agente.

“Lo siento mucho. No me di cuenta”, le respondió en un tono calmado el chofer, que luego fue identificado como Miguel Ángel Osorio Calidonio, un residente de la ciudad de Lawrenceville de 31 años y nativo de la república de Honduras, quien al parecer llegó hace poco tiempo al país porque no habla nada de inglés. Archivado como: Crónica hispano oficial Peña.