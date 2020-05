Sí, hoy no te voy a contar nada terrible y trágico, que para eso es viernes. Te voy a contar algo que me parece bastante peculiar y que está pasando ahora, en medio de la pandemia.

No se trata de muertos, se trata de que no vengan más vivos.

¿Qué?

Mira, es que, en medio de las protestas que hay en Michigan por cuánto durará y cómo reabrir la vida normal, al Departamento de Salud se le ha ocurrido una ideota.

Van a mandar condones, preservativos, gratis, sí, me has leído bien, por delivery a quien lo solicite.

¿¿Qué??

El Departamento de Salud ha lanzado un nuevo servicio gratuito de entrega de condones para ayudar a prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual durante la actual pandemia de coronavirus. ¡Ja!

Resulta que este nuevo servicio viene a reemplazar los obsequios gratuitos que los condados habían ofrecido en los edificios y bares ahora cerrados por el gobierno, dijeron las autoridades.

“Creemos que es extremadamente importante durante esta crisis de salud pública continuar apoyando a nuestras comunidades para protegerse contra el embarazo no deseado, las ITS y el VIH”, dijo Lynn Sutfin, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, a MLive. com.

Así que los Michiganders ahora recibirán, si los piden, condones gratis en su buzón, junto con los cheques con carta de Trump. ¿Qué tal?

¿Y por qué condones? Pues porque muchos hogares, piensan en el Departamento de Salud de Michigan, están sufriendo económicamente y no los compran porque no los consideran “esenciales”. Pero claro, como los centros de salud locales, que normalmente los regalan, están cerrados, muchas personas se quedan sin ellos.

Here’s a new program that can help you stay home and stay SAFE: If you need condoms but can’t go out to buy them, or can’t afford them, please email [email protected] with your name and mailing address. @MichiganHHS will mail condoms for free right to your door. pic.twitter.com/08iPmXf9wL

— wcpublichealth (@wcpublichealth) April 30, 2020