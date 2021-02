Sin embargo cuando llevaron a uno de los perros de la unidad canina, este rápidamente alertó a los oficiales de que las drogas que buscaban no estaban el auto, sino que en el cuerpo del entonces sospechoso.

Osvaldo cooperó y les permitió que revisaran su unidad, pero los uniformados no encontraron absolutamente nada.

Las autoridades de la localidad de New Hanover lo capturaron prácticamente con las manos en la masa, luego de que uno de sus informantes, que se había ganado la confianza de Osvaldo y cuya identidad no ha sido revelada, lo denunciara.

Si a Osvaldo, a pesar de que cooperó con la justicia le sentenciaron a 12 años, me imagino que a otra pareja de narcos a quienes les hallaron un cargamento histórico les irá peor.

Se trata de Christian Eduardo Peña, de 22 años; y Jairo Martínez Covarrubias, de 37.

A ellos, las autoridades de Carolina del Sur les confiscaron más de 500 libras de metanfetaminas valoradas en el mercado negro en unos 8 millones de dólares.

Además, a los imputados les incautaron 415 mil dólares en efectivo, dinero que se cree también es producto de la venta de narcóticos.

La policía del condado de Cherokee aseguró a la prensa local que este operativo, que incluyó el allanamiento de tres propiedades, es el más importante en la historia de la región.

Según los expedientes judiciales, los sujetos utilizaban la autopista I-85 para transportar la droga de una manera rápida y efectiva hacia diferentes lugares, tanto de Carolina del Sur como de Carolina del Norte, especialmente en las ciudades de Charlotte y Greensboro, respectivamente.

Por los delitos de narcotráfico y portación ilegal de armas de fuego, los imputados podrían pasar hasta 50 años confinados.

En lo personal, siempre he dicho que me gusta que las leyes de este país sean severas con esta clase de mafiosos porque a ellos no les importa lucrarse con la vida de los demás, incluso de seres inocentes como los niños, a quienes les llevan la droga hasta sus mismas escuelas para volverlos adictos.

Muchas gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima.

