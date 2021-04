Crónica condenado por violación. Alberto Huerta Solís acaba de cumplir 55 años, pero no los celebró como hubiese querido, pues está en la cárcel, donde, por cierto, será su hogar por las próximas dos décadas , pues acaban de condenarlo a 20 años de prisión y no por gusto, sino por ser un aprovechado, abusivo y pervertido.

Y es que hasta entonces el instinto de la chica le dijo que algo no andaba bien y que tenía que salir cuanto antes, pero para ese entonces, ya era demasiado tarde. Al ver que caminaba hacia la puerta y que pretendía marcharse, Huerta la tomó por la fuerza, pero ella empezó a gritar en medio del desespero.

Cuando la adolescente ingresó a la residencia de Huerta, vio que no había nadie más. También notó que no estaba la comida que le había ofrecido y ni tampoco las bolsas con la ropa nueva. Así que le preguntó al respecto. “Acompáñame a mi cuarto”, le dijo el descarado, a lo que ella se negó rotundamente.

La chica salió llorando de ahí. Se sentía completamente sucia y humillada. Por un momento pensó en regresar a casa y olvidarse de lo ocurrido, pero al final, afortunadamente, hizo lo correcto y pidió ayuda. No tenía un teléfono a la mano, así que su primera reacción fue tocar la puerta de un vecino y tras ser notificado, este llamó al 911.

Huerta no estaba dispuesto a dejarla ir sin que antes complaciera sus más bajos instintos, así es que literalmente la arrastró hasta su habitación, la acostó en la cama y comenzó a manosearla. Luego la ultrajó sexualmente y hasta entonces la dejó salir, pero con la amenaza de que no debía de contarle a nadie lo sucedido o le iría peor.

Al verse acorralado en dicha audiencia, Huerta alegó que se consideraba inocente, porque cualquier cosa que haya hecho ese día con la menor, no estaba en su sano juicio, pues se encontraba completamente borracho. En el momento de su aprehensión, los agentes encontraron siete latas de cervezas en su casa, aunque él dijo en la corte que se había tomado 16.

Para su mala suerte, el juez estatal Jason Marbutt, que estuvo a cargo de emitir sentencia, dijo que, aunque hubiese estado intoxicado esa noche, no es excusa para haber asaltado sexualmente a la niña y dejarle “un dolor del que nunca podrá escapar”, así que fue severo en dar su castigo.

Crónica condenado por violación: quedará marcado para siempre

Se supone que Huerta saldrá de la cárcel a la edad de 75 años, cuando ya será considerado un hombre de la tercera edad. A pesar de ello, quedará registrado por el resto de su vida como un predador sexual y cumplir con muchas cláusulas relacionadas con su libertad condicional, entre las cuales está mantenerse alejado de cualquier niño.

Me parece excelente que no solo le hayan privado de su libertad por mucho tiempo como sanción por lo que le hizo a la niña, sino que también se aseguren de que no vuelva a tener contacto con ningún otro menor pues, aunque ya va salir relativamente viejo, hay ocasiones en que las malas mañas nunca se quitan. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima.