Desean repatriar los cadáveres a Guatemala

Salieron vivos de Guatemala, pero regresarán, aunque sea muertos, al menos ese es el plan de los allegados de ambos difuntos. Y es que quieren que los familiares de las víctimas fatales que se encuentran en Peten, su tierra natal, puedan darles el último adiós allá. Lo que sobre del dinero recaudado, se lo entregarán a los hijos mayores de edad para cubran el sustento de los menores.

En este mundo hay una sola cosa que todos tenemos asegurada y es la muerte. Las estadísticas no me mienten: una de cada una persona se va a morir algún día y, por ende, debemos estar consientes de que tarde o temprano nos tocará a nosotros nos guste o no. Lo bueno es que la muerte no discrimina.