A mediados del año pasado el centroamericano salió de la cárcel de Cumming tras pagar una fianza y le pusieron un brazalete electrónico para garantizar que cumpliría con los mandatos establecidos por la corte, pero no fue así. Unos días atrás se quitó dicho monitor solo para secuestrar a las dos mujeres que considera le pertenecen, según la policía. Archivado como: Crónica Comunidad Alerta Amber

De acuerdo con información que hemos conseguido de primera mano, el hombre usó la violencia e incluso las amenazó para que se fueran con él hasta su país natal, Guatemala. Ella aceptó con tal de que no les fuera hacer daño, pero una vez en territorio mexicano, aprovechó un descuido de su parte para delatarlo y ya está preso. Tanto madre como hiha ya vienen de camino a Estados Unidos ara reunirse con su nueva pareja. Ahora mismo se encuentran en la frontera en esas vueltas.

Y es que al salir del domicilio no fueron a la clínica, sino que Alexis, en su propio taxi Ford Focus 2016 color negro, con placas de Georgia RVX9470 se las llevó a ambas con rumbo desconocido. Alejandro está dolido por haberlas dejado salir con él, pues sabía que es un tipo peligroso y que hasta porta una pistola.

Don Alejandro, quien es el actual marido de Esperanza o ‘Perita’ como le llaman de cariño sus amistades, me contó ayer que el pasado domingo, la pequeña Rachel Zecena comenzó a sentirse mal de salud y que su mujer le llamó a su ex para contárselo. Decidieron llevarla juntos al médico y él llegó hasta su casa. Fue la última vez que las vio.

Tras interponer la denuncia, y presentar pruebas de que Alexis era un tipo poco confiable, las autoridades emitieron una orden de captura en su contra, en especial, cuando cayeron en cuenta de que se acababa de quitar el grillete. Fueron a buscarlo a todos los sitios donde creían que podía estar, pero no lo encontraron, así es que tuvieron que escalar la situación.

Al ver que pasaban las horas y que tanto Esperanza como Rachel no volvían, Alejandro se preocupó y más aún, cuando el celular de su mujer estaba apagado. El hijo mayor de la mexicana tampoco tuvo suerte para contactarla, así es que en compañía de su padrastro se fueron de inmediato para el Departamento de Policía de Cumming.

Esta mañana recibí un mensaje vía Facebook de una de mis fieles seguidoras. La señora Mariella me dijo que es amiga de años de Esperanza. Que se conocieron en la iglesia y que la considera una madre ejemplar, incapaz de hacer algo que dañe a sus hijos. Me dijo que estaba orando por el pronto regreso de ambas, sana y salvas.

Don Alejandro me contó que apenas un par de semanas antes del secuestro de su mujer e hijastra, Alexis había llegado para advertirle que lo mataría por robarle su familia, por lo cual tiene tanto miedo, al punto de que tuvo que mudarse de domicilio. “Me dijo claramente que iba asesinarme”, asegura la fuente.

Ambas pidieron el anonimato, y me dijeron que Esperanza de vez en cuando se veía en privado con Alexis a pesar de que ya estaban separados, lo que le molestaba mucho a Alejandro, que quería cortaran comunicación entre ellos a toda costa. De hecho, están convencidas de que se fue con él por gusto propio y no secuestradas, como la policía cree.

Curiosamente, ayer, al ver que Alexis se había convertido en uno de los más buscados de Georgia, me contactaron otro par de amigas tanto de él, como de Esperanza. Se supone que ambas no se conocen entre sí y que tampoco se habían puesto de acuerdo en nada, aunque coincidieron con sus comentarios.

“Alexis será incapaz de hacerles daño”

Las fuentes aseguran que el guatemalteco ama mucho a Esperanza como a su hija y que, por ende, será incapaz de hacerles daño alguno. Francamente espero que tengan la razón, porque siempre hay una primera vez para cometer una locura. Hasta los grandes asesinos en serie, había alguien que no los creía capaz de hacer algo malo.

Lo que sí es un hecho, aunque hayan apagado todo medio de comunicación es que es imposible que a estas alturas Alexis no se haya dado cuenta que lo están buscando por secuestro. De ser acusación falsa, ya se habría presentado a un puesto policial con Esperanza y la niña, para aclarar la situación. Por algo será que no lo ha hecho. Obviamente siempre sería arrestado, aunque eso fuera así, pues ha violado unas restricciones de un juez estatal, así que de la cárcel no se libraría de todas maneras. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima.