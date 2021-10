La semana pasada, Dueñas se puso a tomar como de costumbre quién sabe dónde, pero lo que sí es un hecho es que bebió hasta más no poder. Una vez que estaba completamente intoxicado, se subió a su camioneta y salió con rumbo desconocido. Pero todo indica que cuando iba a medio camino, se sintió muy mal.

Y es que, en los últimos 20 años en lugar de enfocarse en trabajar para superarse, se dedicó a beber de una manera incontrolable, algo que ya lo ha metido en severos problemas legales. De hecho, ya lleva acumulada una docena de arrestos en Georgia y al parecer, aún no quiere entender que está mal.

Crónica Colombiano borracho negocio. José Javier Dueñas, de 57 años, llegó a Estados Unidos hace casi tres décadas procedente de su tierra natal, Colombia. Rápidamente logró convertirse en ciudadano de este país, uno de los más grandes deseos de millones de inmigrantes, incluyendo a su servidor. Lastimosamente Dueñas no ha sabido aprovechar el ‘Sueño Americano’.

"¿Necesita ayuda?", le volvió a preguntar Santana y ya para ese momento estaba acompañado por dos de sus colegas. "No nunca", le respondió Dueñas e inmediatamente intentó pararse, pero no pudo controlarse y se fue de espaldas cayendo exactamente en el mismo sitio de donde acababa de levantarse.

Muy valiente el señor, intentó nuevamente ponerse de pie, pero otra vez perdió el equilibrio y se desplomó. “Ya no te pares. Quédate ahí porque te puedes dar un mal golpe”, le ordenó Santana antes de proceder a revisarle su cabeza, pues notó que se había pegado contra una silla, pero no tenía nada.

"Bueno papi, ya me voy", dijo Dueñas. "No puedes manejar, estas tomado", le aclaró Santana. "Papi déjame manejar", insistió y se puso de pie. "Hasta mañana", le dijo, lo cual volvió a causar risa a los oficiales. "¿Tienes tu licencia?", lo interrogó Santana. "Nunca la he tenido", acotó el hombre ebrio.

A pesar de que no estaba herido, Santana le ofreció al caballero atención médica. “¿Quieres que te llevemos al hospital?”. “No”, respondió Dueñas. “¿Necesitas usar el baño?”, volvió a cuestionarlo al ver que se estaba tocando sus genitales. “No”, volvió a negarlo el suramericano, ahora ya sentado.

No estaba mintiendo

Dueñas les dijo la verdad a los agentes, pues desde hace años que le suspendieron el privilegio de manejar en Georgia. Y es que ya son seis veces las que lo han capturado manejando intoxicado desde 2003 hasta este año, así es que hace tiempo que un juez estatal le ordenó que no podía tener más su licencia válida. crónica

Cansados de sus torpezas, los uniformados lo esposaron en el acto. "¿Porqué, porqué, porqué?, No me pueden arrestar", les dijo Dueñas, antes de oponer cierto nivel de resistencia, pero como estaba tan borracho, no representó ningún riesgo para ninguno de los agentes que estaban presentes en el lugar.