Crónica Chucky: “Tienes que guardar muy bien nuestro secreto”

Sergio Romanos, de 30 años, está preso bajo cargos de haber abusado sexualmente de una adolescente de 12 años con quien vivía en la misma casa. La policía no ha revelado si ‘Chucky’, como le decían todos a Sergio, es pariente de la menor o un simple roommate, pero lo que sí es un hecho es que, según las autoridades, se aprovechó de su potestad como adulto.

Sergio fue recluido en la prisión del condado de Webb bajo cargos de indecencia en perjuicio de un niño. Las autoridades locales están convencidas de que él es un pedófilo que no dudaría en corromper a algún menor de edad que esté cerca, por lo cual esperan que no vuelva a las calles para continuar haciéndolo.

Tras ser detenido, Pedro negó las acusaciones en su contra y sostuvo que no tenía ni idea del porqué ellas las “inventaron” ya que siempre se habían llevado muy bien. A pesar de ello, las autoridades están convencidas de que es culpable y, por ende, buscarán la pena máxima para él, que, en este caso, sería de hasta 10 años.

Esta clase de historias no son exclusivas

Román Jiménez Ríos, es otro adulto mayor (60 años) que también deberá rendirle cuentas a la justicia por tener contactos indecentes con menores de edad, que por cierto es uno de los delitos más graves en Estados Unidos y que a mi criterio, debería serlo en todo el mundo, aunque sé perfectamente que en otros países no se mira de esta manera. Y no solo me refiero a países del Medio Oriente, donde es normal ver a viejos casados con niñas de hasta ocho años.

Tristemente, aunque duela decirlo, en Latinoamérica también existe esa mala costumbre de fijarse en menores. Los casos de incesto han sido el pan diario de cada día durante décadas y parece que muchos de esos pervertidos llegaron acá y siguieron con sus mismas mañas. Al menos la justicia en este país sí los castiga y severamente, lo cual me alegra. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima.