Crónica: “Celebran el 4 de Julio y ni papeles tienen”.

“Igualados”, así nos tildan muchas personas a los que celebramos la independencia de EE.UU.

Con el hecho de ser parte de este festejo no soy menos patriota, sino que todo lo contrario, expone cuan agradecido me siento con esta bella nación.

Ya llegó el 4 de Julio y planeo celebrar con los míos la Independencia de EE.UU. y me estoy preparando para festejarlo a lo grande.

¡Me gusta la fiesta, la alegría y el ambiente de júbilo en medio del verano! Ah, pero se me olvidaba un pequeño detalle: no soy gringo…

Bueno, sí soy salvadoreño ¿Y qué? ¿Acaso eso me impide ser parte de esta maravillosa celebración? Estoy convencido de que no.

Ya he escuchado y leído miles de veces la crítica de que muchos de los que agitamos la bandera de las barras y estrellas y que celebramos la independencia de este país somos unos “simples indocumentados”.

De hecho, hasta he visto publicaciones y hasta memes en las redes sociales con la frase: ‘Hay si, hay si, feliz 4 de Julio y ni papeles tienen”.

No sé tú, pero a mí me gusta celebrar lo bueno. Ya llevo aquí 15 años y no entiendo por qué razón no debería sentir que Estados Unidos es mi hogar.

Es verdad que aún no tengo el privilegio de ser ciudadano estadounidense, pero, a pesar de ello, considero que este es mi país. Que el presidente Donald Trump diga lo que quiera, yo siento que este es mi país y punto.

La pregunta del millón es: ¿Eso me hace menos patriota? Estoy convencido de que no y tampoco siento que mi corazón esté dividido.

Soy orgullosamente salvadoreño, pues es la tierra donde Dios me permitió nacer y en el núcleo de una familia que obviamente no es perfecta, pero es en la que yo debía de estar.

Pero también me considero estadounidense, aunque todavía no cuento con un pasaporte que oficialmente me otorgue ese privilegio a nivel mundial.

Siempre lo he dicho y lo sostendré hasta el día en que muera: si me tocara enlistarme y tomar un arma para defender esta nación y que siga siendo libre y soberana, lo haría sin pensarlo dos veces.

Y es que Estados Unidos me ha dado la posibilidad de tener una vida digna y de hacer realidad la mayoría de mis sueños, algo que lastimosamente no pude lograr en mi tierra natal, así que es mi deber ser agradecido.

Pero, lo mejor de todo, es que esta nación me ha dado la posibilidad de mantener a mi seres queridos a salvo, donde es más alta la posibilidad de morir en un accidente de tránsito que a manos de un delincuente.