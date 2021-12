Lo que no sabían los sospechosos es que en realidad no se trataba de menores, sino que de policías encubiertos que se hacían pasar por ellos para cacharlos infraganti. Entre los detenidos está Jeremy Bowman, un maestro de primaria, quien se suponía debería de tener, pero otro tipo de pasión sana por los niños, nunca una indecente.

Los hombres no podían creer que esas jóvenes tan hermosas les estaban prestando atención o “parando bola”, como dicen comúnmente en algunos países de Latinoamérica. La emoción en esos sujetos por el hecho de ser correspondidos era tanta que en adelante les costaba conciliar el sueño y algunos hasta perdieron el apetito, según lo que ellos mismos expresaron. Archivado como: Crónica Operación Navidad Segura

Desde “me gustaría conocerte y pasar un momento muy agradable contigo”, hasta “me muero de ganas por hacerte el amor”. Para su sorpresa, sus insinuaciones fueron bien aceptadas. Los individuos no podían creer que “semejantes bellezas” les habían aceptado sus invitaciones de verse y satisfacerse mutuamente.

Cuando menos lo sintieron, los sujetos estaban completamente rodeados y no necesariamente de las señoritas que esperaban, sino que de puros policías. Al final, seis hombres, cuyas edades oscilaban entre los 21 y 45 años, fueron apresados por tratar de tener relaciones sexuales con menores de edad. Archivado como: Crónica Operación Navidad Segura

La policía reveló que en estos momentos hay más de 220 agencias de la ley de Georgia involucradas en esta clase de investigaciones contra adultos que tienen fantasías de violar a menores de edad. Así es que seguramente las aprehensiones de esta media docena de supuestos pervertidos, no es la primera y tampoco será la última. Archivado como: Crónica Operación Navidad Segura

Hay tantas mujeres mayores y solas

Siempre me he preguntado porqué muchos hombres se inclinan por tener relaciones sentimentales con personas menores de edad. Eso es ilegal y fácilmente puede acarrearle al infractor, condenas de hasta décadas en prisión. Habiendo tantas mujeres mayores solas y ansiosas por encontrar un hombre que las quiera, no vale la pena meterse en problemas legales.

Moraleja: si no quieres acabar como ellos tras las rejas, antes de pautar una cita con alguien por Internet, más importante es aún que le exijas prueba de que es mayor de edad, en lugar de pedirle fotos solo para verla como luce físicamente, pídele una de su identificación. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima. Archivado como: Crónica Operación Navidad Segura