Por ser una denuncia tan grave, los patrulleros decidieron indagar más a fondo. Los interrogaron a todos por separado y al final, llegaron a la conclusión de que la chica no estaba mintiendo en su declaración, por lo cual decidieron poner de inmediato bajo arresto a Ricardo Villarreal Robles. De 46 años.

Tremenda sorpresa se llevaron los uniformados cuando al arribar se toparon con un altercado entre una niña, su madre y un hombre que vivía con ambas en el mismo domicilio. El problema era que la menor le acababa de contar a su mamá que este la había estado abusando sexualmente, lo que como era de esperarse, no le cayó nada en gracia a ella.

De su historia tengo un poco más de detalles, pues he podido conversar de manera extraoficial con varias de las personas involucradas en este caso, incluyendo a quienes alegan ser sus víctimas y cuyas identidades voy a mantener en el anonimato por respeto a su privacidad. Ellas coinciden en que tienen suficientes pruebas para acusar a Leonardo. Archivado como: Crónica Caso abuso sexual

Pero hace un par de meses, ahora que la menor ya es toda una hermosa adolescente, Leonardo cometió un error garrafal. Le mandó varios mensajes de texto y, aunque no le dijo ninguna vulgaridad en ellos, sí se le insinuó y trató de seducirla de una manera indirecta. Esta vez la joven decidió romper el silencio. Archivado como: Crónica Caso abuso sexual

“¿Estoy en problemas?”, le preguntó la chica. “No. Al contrario. Yo soy el que estoy en serios problemas por ti”, le dijo el catracho al mismo tiempo que terminó el mensaje con el ícono de un beso. “¿Qué?”, volvió ella a cuestionar. “Mejor olvídalo. Es que me estás volviendo loco”, le dijo el hombre. Archivado como: Crónica Caso abuso sexual

La menor se acostumbró a decirle ‘tío’ a Leonardo, puesto que su madre, hermana menor y ella, vivieron un bien tiempo con él. En esos mensajes que él le mandó, le dijo entre otras cosas, que estaba loco por ella. “Tío que es lo ¿qué quería decirme?”, le preguntó la adolescente. “No sé si decírtelo. Me da nervios”, le respondió.

“Mi corazón palpita demasiado por ti”

“Yo te hago enojar”, le preguntó la adolescente. “No bebé. Es algo más. Es que cuando te veo mi corazón palpita demasiado por ti. No sé porqué…”, le recalcó Leonardo. “Pero por favor, no permitas que nadie vaya a leer estos mensajes. Mejor bórralos todos. Me gustaría verte de nuevo, otro día con más tiempo”, le indicó el hondureño.

Al enterarse de dichos mensajes, la madre de la menor no dudó ni un instante en ir a confrontar a Leonardo. En ese desagradable encuentro, él le pidió perdón por su “error” y todo quedó ahí, pero cuando iban camino a casa, la menor le contó a su madre que antes la había manoseado en sus genitales. Entonces se fueron directo a la policía a exponerlo. Archivado como: Crónica Caso abuso sexual