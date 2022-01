Crónica: Condenan a cárcel a mujer que “ayudaba” a hispanos

Muchos inmigrantes pudieron registrar sus autos gracias a Lily y su cómplice

Ahora ambos están tras las rejas por haberse enriquecido a costillas del estado

Crónica mujer ayudaba hispanos. Una mujer hispana de Georgia va a tener que pasar los próximos 13 meses de su vida tras las rejas por haber logrado sobornar a un funcionario de la agencia de Registros de Vehículos y Placas del condado de DeKalb. Lesbia Lily González Moreno, de 47 años, se las ingenió para que Gerald Harris, supervisor de dicha sede gubernamental, le facilitara todos los trámites.

‘Lily’, como le conocían sus clientes, era parte de una bien montada red que operaba en el área metropolitana de Atlanta y que cobraba cientos de dólares a inmigrantes indocumentados por ayudarles a sacar placas para sus automóviles, lo cual para ellos era imposible por carecer de una licencia de conducir estatal.

Por razones de “fuerza mayor”

Y es que en Georgia, a diferencia de otros estados, no les dan licencias a alguien que no cuenta con estatus legal en el país. Por ello, aunque tengan la capacidad para comprar vehículos en efectivo si así lo quieren, después no pueden registrarlos ni sacar las placas a su nombre, por lo que muchos inmigrantes optan por buscar un plan B.

Algunos recurren a poner sus carros a nombre de terceros, ya sean familiares, amigos o incluso solo conocidos, pero eso en ciertos casos termina mal, pues legalmente el carro pasa a ser propiedad de la otra persona, así no lo haya pagado ella y cuando hay algún desacuerdo entre ellos, el dueño termina perdiéndolo. Archivado como: Crónica mujer ayudaba hispanos.