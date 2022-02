Su primer gran error fue atreverse a regresar a su casa manejando su propio vehículo en el que había llegado, a sabiendas de que legalmente ya no estaba apta para ello, pues aparentemente había tomado más de la cuenta. Sin embargo, ella como muchos otros conductores temerarios, se atrevió a hacerlo. Archivado como: Crónica Capturan conductora mentirosa

Parece ser que la salvadoreña ignoraba que las autoridades locales cuentan con un avanzado sistema tecnológico que prácticamente les permite tener acceso a toda la información de uno, o a lo mejor simplemente quiso jugársela, pero lo que sí es un hecho es que el tiro le salió por la culata y con las evidencias que tienen en su contra, no podrá alegar que se trató de un “error”.

Como no andaba con todas sus facultades debido al exceso de licor en su organismo, la centroamericana no tardó nada en comentar a cometer faltas al reglamento de tránsito. Un policía que patrullaba las calles a esa hora la vio saliéndose de su carril de manera consecutiva, razón por la cual le ordenó detenerse.

"Está bien. Dame tu nombre y fecha de nacimiento", le indicó el patrullero con papel en mano. "Me llamo Adamaris González y soy del 12 de febrero de 1983", le manifestó ella. El agente se regresó a su unidad a verificar dicha información, pero no encontró absolutamente nada en el sistema con dichos datos.

Tras ser abordada por el agente Spenser Gilmore, Vittian le dijo de entrada que su licencia no la portaba consigo, que la había olvidado en casa. Primera mentira, pues ella no cuenta con un permiso de conducir válido. El oficial le dejó en claro que era su responsabilidad bajo la ley de Georgia andar siempre su identificación con ella. “Lo sé”, le respondió la mujer.

Rápidamente la agarraron en la mentira

Entonces el agente indagó más a fondo sobre ella y tremenda sorpresa se llevó, cuando la encontró en el sistema carcelario del condado de Gwinnett, pero con otra información completamente diferente. El oficial se percató que Adamaris es su segundo nombre, más no el primero como ella dijo.

Y también que su apellido era Pozo y no González, como adujo al principio y que no había nacido un 12 de febrero, sino que el 11, un día antes del que ella mencionó. De inmediato regresó a confrontarla y pues al verse descubierta, no tuvo más remedio que callar. Archivado como: Crónica Capturan conductora mentirosa