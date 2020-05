Nos vamos superando con lo locos que estamos. Hoy te traigo dos casos que me han dejado los pelos parados y el estómago revuelto. ¿Qué onda con los caníbales?

Comerse a otra persona, por definición me parece repulsivo, enfermo y un crimen abominable. No entra en mi menú.

Me vas a venir con el caso de “Viven”, aquellos jugadores de rugby que se estrellaron en Los Andes en los 70 y se comieron algunos cadáveres para sobrevivir. Bueno, eso es otra cosa, podemos discutirlo hasta que nos dé sueño.

Pero esto de lo que te voy a hablar hoy es de matar a alguien para comérselo… ¡como si fuera un pollo para hacer caldo!

A ver, mira, te cuento.

Crónica: Caníbales sueltos Caso #1. Padre e hijo asesinan a un amigo con el que estaban discutiendo por política, lo cocinan e invitan a un indigente para que se lo coma con ellos.

¿Tengo tu atención? Seguro que sí. Si tienes el estómago delicado, ojo con esta info.

Father and son cannibals who cooked ex-cop’s body parts jailed for 15 years https://t.co/X2LOkTl3A0

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 12, 2020