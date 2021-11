Crónica: Esperaba que campesinos salieran a trabajar para robarles

El hispano ya fue capturado y le confiscaron muchas prendas hurtadas

Policía espera que con su arresto la serie de robos se acaben de una vez

Crónica campesinos trabajar robarles. Durante varias semanas consecutivas los trabajadores agrícolas de dos condados de Carolina del Norte fueron víctimas de una serie de robos. Cuando salían bien de mañana, incluso antes de la salida del sol, para sus respectivos campos ya sea para recoger o sembrar las frutas y hortalizas, ladrones se les metían a sus hogares.

Tras regresaban ya cansados después de la larga faena laboral, los campesinos latinos se topaban con la terrible escena de que sus viviendas habían sido saqueadas por delincuentes. En algunos casos llamaban a la policía, pero en otros no, ya sea por el miedo al no tener papeles o porque no hablaban absolutamente nada de inglés.

Autoridades comenzaron a investigar

Cuando las autoridades de la localidad de Nash recibieron la primera denuncia creyeron que se había tratado de un robo al azar, pero cuando llegó la segunda, y posteriormente la tercera, cuarta y quinta, supieron de que no era así. Designaron a un par de detectives para que buscaran a los responsables.

Mientras que los funcionarios indagaban más a fondo, descubrieron que el problema era mayor del que creían. Y es que sus colegas del condado de Franklin estaban también exactamente en lo mismo, y por ser tan parecido el modus operandi, cayeron en cuenta que tenían que trabajar en conjunto.