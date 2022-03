Al nomás llegaron a ese lugar, German quedó flechado por una “adorable chica”. El problema es que por más que él quisiera no podía jamás formalizar una relación con ella, pues había algo enorme entre ambos que los dividía y les impedía que legalmente tuvieran una relación: su gran diferencia de edad. Archivado como: Crónica latino abusando vecina

Crónica latino abusando vecina. Los abusos sexuales en perjuicio de niños, esas criaturas más puras y bellas que Dios ha creado parecen no tener fin. En lugar de protegerlos, cuidarlos y verlos como hijos propios, mucha gente desagradable de nuestra sociedad lo que está haciendo es ultrajarlos y complaciendo con ellos sus más bajos instintos bestiales.

Por el contrario, la veía y contemplaba a la distancia. De hecho, la saludaba y hasta le sacó un par de pláticas de "vecinos" cuando la veía jugando afuera, lo que solo aumentó su pasión por ella, hasta que llegó al punto de que no logró controlar sus instintos animales y tomó la decisión de por fin hacerla suya.

Lo que menos imaginaba ese muchacho, es que vería a German consumando un hecho aberrante en contra de la niña que vivía apenas un par de puertas a su alrededor. La fuente, cuya identidad no ha sido revelada por la policía estaba atónita, incrédula, pero a la vez enfurecida por la desagradable escena que tenía ante sus narices.

Los hechos presuntamente ocurrieron en el apartamento del condado de Cobb donde vivía Colón con la mamá de la menor. ¿Sabías que, según las estadísticas, la mayoría de los abusos sexuales en el mundo los cometen no personas desconocidas ni hombres con apariencias de monstruos como cualquiera creería, sino que gente allegada a las víctimas?

Si el caso de German te pareció desagradable, espera a que leas esto. En Georgia acaban de arrestar a Danny Colón, de 39 años por haber violado a una pequeña criatura de apenas 6 añitos. Así como lo lees, no la perdonó ni porque está tan pequeña e inocente. Él niega todas las acusaciones en su contra, pero la niña lo señala directamente.

Más cerca de lo que uno se imagina

Así es: familiares cercanos (tíos, primos, abuelos y hasta los propios papás), amigos de confianza, líderes religiosos, maestros y sin mencionar los padrastros, así que ahora ya sabes… Literalmente hoy en día uno ya no puede confiarse de absolutamente nadie.

La obsesión de un hombre por una mujer no es nada nuevo, de hecho, es algo tan común muchos en la sociedad ya lo miran como algo normal, aunque no lo sea, pues por lo general causa severo daño a la otra parte. Lo peor es que ahora parece que esa obsesión ya no respeta ni siquiera edades ni raza. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima.