Y es que las desgracias causadas por esta gente irresponsable parecen no tener fin. Apenas hace unos días las autoridades de Georgia nos informaron de que dos individuos, para colmo hispanos, acabaron con la vida de inocentes que tuvieron la mala suerte de cruzarse por su camino cuando ellos manejaban intoxicados.

Las autoridades indican que tras salir completamente intoxicado de una “noche de parranda”, César se puso a manejar y tras desorientarse por completo, se metió en sentido contrario por Sugarloaf Parkway, una transitada calle. No tardó mucho en chocar de frente con otro vehículo.

Una recompensa sobre su cabeza: Crónica hispanos accidentes fatales

Obviamente a pesar de que ya no estaba ahí, las autoridades no tardaron nada en darse cuenta quién había sido el causante de la colisión mortal y fueron tras él. Buscaron a Juan en su casa, primeramente, después en su trabajo y hasta en los bares que frecuentaba, pero hasta ahora, no han podido capturarlo.

Pasaron el caso a la Unidad de Alto al Crimen que puso una recompensa de 2 mil dólares a la persona que dé información que permita su captura. Juan enfrenta cargos por homicidio vehicular en primer grado, manejar borracho, conducir sin licencia y abandonar la escena de un accidente (hit and run), entre otros.