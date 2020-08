Crónica: Brujos y curanderos se lucran con el COVID-19.

Hispanos están cayendo en las garras de estos desalmados.

Son tan “poderosos” que les sacan el dinero a sus víctimas y luego desaparecen.

Con tal de curarse del coronavirus o para superar el estrés y la ansiedad que esta pandemia ha traído consigo, muchas familias de nuestra comunidad están siendo víctimas de estafas.

Los timadores son nada más ni nada menos que sujetos que se hacen pasar por brujos y curanderos, los cuales utilizan las redes sociales para promocionarse y atraer así a potenciales clientes.

A la redacción de MundoHispánico han llegado múltiples denuncias de personas que en los últimos días cayeron en la trampa de estos inescrupulosos que les hicieron creer que los “limpiarían” de todo mal, pero lo único que hicieron fue barrerles sus bolsillos.

Lo más raro es que en todos los casos, se trata de clientes que están en Estados Unidos, pero que contratan los servicios de “expertos” que se encuentran fuera del país.

Y tal parece que hay uno de esos “brujos” en particular que más ha logrado convencer a las víctimas.

Quiero compartir con ustedes el mensaje que me mandó esta semana una de mis seguidoras en Facebook que temía estar contagiada del coronavirus y por ello decidió buscar “ayuda profesional”, pero lo hizo en el lugar y la manera equivocada.

“Me sentía mal de salud y consulté a una persona de esas que curan males por brujería. Me conecté al Facebook y encontré un tipo que según es de Catemaco, Veracruz, y, pues, al hablar con él no se le escuchaba acento mexicano”, me contó.

“Se hace pasar por ‘Tito de Catemaco’ y me pidió mis datos y luego me dijo que le mandara una foto y se la mandé. Hicimos una videollamada y en un altar puso una copia de mi foto que le mandé. Me dijo que tenía que hacer dos misas y que en menos de un día ya estaría bien yo, y que todo eso saldría en $450”, narró la víctima.