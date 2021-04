Crónica boda asesinan novio: La víctima se portó como un héroe

Para no afectar la pesquisa, las autoridades no dieron detalles de cómo fue que lograron relacionar a los dos hermanos con el violento altercado. Sin embargo, el sargento Dustin Tominic, de la policía de Chino, indicó que los hombres no habían sido invitados a la boda de Melgoza, pero que a pesar de eso, llegaron y no con las manos vacías.

“Esos cobardes venían con bates de béisbol. Estaba muy oscuro y mi hermano intentó tranquilizarlos para tratar de proteger a los invitados, pero lo mataron a golpes”, declaró Andy Velásquez, hermano de la víctima a los medios locales de comunicación. “Nos lo quitaron de una manera tan trágica y horrible. Deja a su hija Lilly, que estará en buenas manos con la familia de Joe”.