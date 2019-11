Nicolette quería ser actriz. Con sus apenas dos años de edad era capaz de iluminar una habitación con solo estar presente, pero un tirador le arrebató los sueños y la vida con un rifle de asalto AK-47.

¿En qué país vivimos?

“¿Qué quieres ser este Halloween?”, preguntó mamá mientras la pequeña Nicolette Rivera bailaba dentro del carrito de la compra del supermercado.

No hacía falta una respuesta, los bucles ensortijados de la bebé se asomaban debajo de un disfraz de BabyShark amarillo.

Putting a face on gun violence in Philadelphia and the young lives it is claiming. 2-year old Nikolette Rivera died yesterday after she was shot while she was in the arms of her mother, while inside her own home. She planned to be baby shark for Halloween. @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/T24KCvwjq2

— Denise Nakano (@DeniseNakanoTV) October 21, 2019