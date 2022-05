Los delincuentes. también de origen latino y que aparentaban ser adolescentes lo interceptaron a punta de pistola y le exigieron sus pertenencias, en especial, el bolso donde sabían tenía todo el dinero de la venta de ese día. Al ver que no tenía ni siquiera la mínima posibilidad de defenderse, don Juan accedió a sus demandas. Archivado: Crónica Atracan paletero mexicano

El ancianito iba contento, puesto que la venta ese caluroso día había sido superior a los 300 dólares, y con la ganancia de ello, compraría un buen mercado para su hogar. No contaba con que dos muchachitos rebeldes de esos que abundan hoy en día por doquier le habían echado el ojo y pretendían despojarlo de todo.

Crónica Atracan paletero mexicano. Dicen por ahí que no hay mal, que por bien no venga y cuánta razón tiene a veces este viejo proverbio. Un octogenario que se dedica a la venta de paletas y helados para ganarse la vida es fiel testigo de que Dios es enemigo de las injusticias y que nunca desampara a sus hijos, cuando estos hacen las cosas bien.

Llegó llorando a su casa: Crónica Atracan paletero mexicano

La indefensa víctima regresó a su vivienda prácticamente con las manos vacías y con el profundo dolor en su corazón por la pérdida económica sino por el tremendo susto que se llevó. Y es que de las 10 veces que lo han asaltado durante los últimos 14 años que lleva como vendedor de paletas ambulante, esta fue la peor de todas.

Y es que los hampones mostraron estar dispuestos incluso a asesinarlo en el acto si él no atendía a sus exigencias. El señor pudo ver ese nivel de maldad en los ojos de ellos, así que no dudó en entregarles todas sus ganancias, aunque sabía estaba sacrificando a su familia al no poder satisfacer sus necesidades.