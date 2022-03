El agente Pinero le iba dar una multa por esas infracciones, pero al abordar al chofer, se dio cuenta de que no poseía una licencia de conducir válida de nuestro estado, así que lo arrestó en el acto. Melvin fue recluido en la cárcel del condado de Gwinnett, donde comenzó una verdadera pesadilla para él y los suyos. Archivado como: Crónica Arrestan padre hispano.

En junio de 2019, a Melvin lo paró un patrullero local tras haberlo visto que llevaba en su vehículo a un par de niños de manera inapropiada, o sea sin cumplir con los requerimientos básicos de seguridad, que suele ser cuando no van sentados en los respectivos asientos o sin abrocharse sus cinturones.

ICE interrogó al hondureño y tras descubrir que no tenía papeles, lo mandó a uno de sus centros de detención, y al cabo de un par de meses, fue expulsado de regreso a su tierra natal, como solía ocurrir en esos duros tiempos que existía el programa 287(g), gracias al cual decenas de miles de personas como Melvin fueron separados de sus familias.

Para desgracia de Melvin, en esa fecha la prisión de Gwinnett tenía presencia permanente de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya que el entonces sheriff Butch Conway, tenía un sentimiento poco grato hacia los inmigrantes, pero en particular, de los hispanos indocumentados.

Tuvo la dicha de lograr vencer todos los obstáculos en México y llegar nuevamente al ‘Norte’ para rehacer su ‘Sueño Americano’. Decidió que, en adelante, lo mejor sería que no volviera a manejar para evitar nuevos encuentros con la policía que podrían perjudicarlo por haber reingresado al país sin permiso.

Pero al igual que como hacen muchos inmigrantes, Melvin no estaba dispuesto a quedarse solo, pero por nada en el mundo quería que sus hijos que son nacidos acá se vieran obligados a crecer en medio de la inseguridad de su patria, así que decidió que lo mejor era que él se regresara de manera ilegal.

Y es que cuando Jones metió la información de Melvin en su sistema, le apareció que tenía una orden de arresto pendiente por no haberse presentado a la respectiva corte por haber conducido un vehículo con niños que no iban debidamente asegurados. Lo que evidentemente el juez nunca supo, es que justo ese día de la audiencia, ya el padre iba camino a Honduras.

El hondureño se puso un poco nervioso, pero a pesar de ello fue completamente honesto sobre su identidad, creyendo que todo estaría bien si era sincero con el uniformado, pues al final de cuentas, según él ya no le debía nada al Estado pues pagó por su error la vez anterior, pero estaba muy equivocado.

Por ese error ajeno, Melvin sin saberlo, pasó a ser un fugitivo más en Georgia. Por casi tres años estuvo en esa lista de los prófugos de la justicia, cuando él creía que todo ya estaba bien y que había pagado lo suficiente por sus errores pasados. Tristemente volvió a ser encarcelado por algo que no fue su culpa.

Al menos ahora podrá aclararlo todo

Afortunadamente, en esta oportunidad a Melvin le fue mejor. Ya Conway es historia en Gwinnett pues hay un nuevo alguacil que es más condescendiente con los inmigrantes. Lo primero que hizo Keybo Taylor al llegar a su puesto en enero de 2020, fue sacar a los funcionarios de ICE de su precinto.

Gracias a ello, ahora Melvin no pasó a manos de Inmigración, sino que, tras pagar la respectiva fianza, anoche mismo regresó a su casa con los suyos. Ahora sí podrá comparecer a su audiencia próxima y probar que no fue desacato a la autoridad, sino que faltó por razones de fuerza mayor. Me alegro mucho por él y su familia. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima.