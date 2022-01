Crónica: Arrestan a mexicano por no cancelar cinco tacos de lengua

De repente, tocaron a su puerta. Era el taxista . Le abrió sin dudarlo y antes de entregarle su comida, le dijo van a ser 70 dólares en total. “¿Qué? Estás loco… Son 17 dólares de los tacos y tú me quieres cobrar más de 50 solo por traérmelos cuando el restaurante está a menos de una milla de aquí”, le reprochó Jesús.

Y es que había pasado 10 largas horas trabajando a la intemperie bajo el frío invernal y desde el mediodía que se comió su ‘lunch’ (almuerzo) no había probado bocado alguno. A Jesús se le ocurrió la magnífica idea de llamar a un restaurante cercano para encargar cinco tacos de lengua, que son sus favoritos.

Un obrero de la construcción de origen mexicano y que reside en Georgia acabó tras las rejas y todo por algo tan insignificante que creyó no pasaría a mayores. Anoche, Jesús López, de 27 años, regresó del trabajo a su hogar en la ciudad de Norcross cansado y para colmo muy hambriento.

El taxista comenzó a golpear a su puerta, pero este no le abrió. “Te voy a echar a la policía”, es lo último que escuchó de su parte. Unos minutos después volvieron a tocar a la puerta y Jesús abrió, esta vez llevaba consigo algo más de efectivo para dárselos al taxista y que lo dejara en paz. No era el monto total porque le seguía pareciendo exorbitante.

La reacción del mexicano no le cayó nada en gracia al taxista, quien le advirtió que estaba en la obligación de pagarle ese monto, porque era el costo de su trabajo. “No te pago y punto”, le respondió Jesús antes de cerrarle la puerta para irse mejor a freír un par de huevos y así no acostarse con el estómago vacío.

Crónica arrestan mexicano tacos: Se trataba de un par de uniformados

Tremenda sorpresa se llevó Jesús al abrir, pues vio que estaban dos patrulleros del condado de Gwinnett. Por más que quisieron comunicarse con él, no pudieron puesto que no habla nada de inglés. “No tuve forma de explicar lo sucedido, pero la versión del taxista sí la escucharon, hasta ya con su mujer estaba él”, me dijo Jesús.

Al final, Jesús Chávez, fue arrestado y acusado de “robo de servicios” (theft of services) un cargo menor, pero que le costó la reclusión a la cárcel de la localidad. Fue liberado al día siguiente tras el pago de una fianza de 1,300 dólares. “La policía fue bien injusta conmigo solo por no poder defenderme”, agregó.