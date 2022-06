Y es que es un hecho de que hay muchos profesionales con verdadera vocación, pero tristemente, también sobran los mediocres que están en los puestos solo por dinero, para no sentirse que están desempleados. Apenas unas horas después de que publicamos la excelente historia de Jamie, salió a la luz una nota horrenda.

Gracias a las múltiples pruebas con las que cuenta el Departamento de Policía de Rosweell, se puede determinar que ambas mujeres tuvieron un comportamiento agresivo en pleno salón de clases, esto a pesar de que sabían de que había cámaras de seguridad captándolo todo. Si se les olvidó ese pequeño detalle o no les importó, nadie lo sabe con exactitud.

¿Qué es lo que se sabe de ambas maestras?

Muy poco es la información que hay con respecto a Soriana Briceño y Zeina Alostwani. Lo que sí se sabe es que la primera es una inmigrante oriunda de Venezuela recién llegada al país. De la segunda, que por el atuendo que suele andar casi siempre, es una fiel devota a la religión musulmana.

Increíble pensar que alguien que aparenta ser tan devota a un credo, no tenga amor ni piedad por el prójimo, sobre todo cuando se trata de niños, pero bueno no me extraña, pues falsos creyentes, los hay en todas la religiones, para muestra el “apóstol” de la secta Luz del Mundo que ayer fue condenado a varios años en prisión por abuso sexual contra niñas. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico Hasta la próxima.