Crónica: Arma persecución y cava su propia tumba.

Conductores hispanos involucrados en la mayoría de casos de ‘hit and run‘.

Estoy seguro que si les proveyeran una licencia de conducir, esta clase de delitos mermaría drásticamente.

Cada vez que la policía me manda un reporte sobre un ‘hit and run’, como se le conoce en inglés al delito de causar un accidente y darse a la fuga, le pongo mucha atención.

Y es que en Georgia la mayoría de los casos de esta índole están relacionados con conductores hispanos, según las mismas autoridades del estado.

En varias ocasiones he hablado al respecto con jefes policiales de importantes localidades sobre este tema y les he explicado de que la mayor parte de los conductores latinos huyen por temor y no porque sean delincuentes.

Y no es que esté justificando el hecho de que alguien abandone la escena de una colisión, en especial si hay personas heridas o muertas… para nada, pero estoy seguro de el miedo los hace reaccionar mal.

Sí el temor a ser arrestados y hasta entregados a Inmigración para ser deportados solo por no tener un preciado carné conocido como “licencia de conducir”, pues en estados como Georgia la ley es así de severa hasta con quienes cometen infracciones viales.

“¿Y entonces por qué no estudian el reglamento de tránsito y se someten a las pruebas para sacar su licencia?”, me ha preguntado en más de alguna ocasión uno que otro ‘gringo’ despistado.

Obviamente ignoran que los legisladores de nuestro estado niegan rotundamente ese privilegio a inmigrantes que carecen de estatus legal en el país.

Estoy seguro de que, si le permitieran a nuestra comunidad indocumentada poder obtener una licencia para manejar, aunque sea con algún tipo de restricción, los casos de ‘hit and run’ se reducirían drásticamente.

Y no me atrevo a decir que se acabarían, porque tengo en claro de que siempre habrá irresponsables que suelen conducir intoxicados después que salen de una discoteca o fiesta.

También nunca faltan los que utilizan vehículos para cometer actos delictivos como traficar con armas, drogas o que se dedican a la prostitución.

Obviamente si un conductor de estos se ve involucrado en un accidente de tránsito, aunque no haya sido su culpa, va intentar huir, pues lo que menos querrá es que lo descubran, pero esto pasa con todas las razas, no solo con los latinos y me consta.