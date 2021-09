Pero a los responsables les espera una larga batalla legal

Los últimos casos que recuerdo es el de un hispano que fue condenado a 20 años por dejar en silla de ruedas a un muchacho al que golpeó con su auto y el de otro, que le dieron 40 años tras las rejas, por haber matado a dos personas también mientras manejaba completamente intoxicado.

Como me gustaría no tener que volver a dar esta clase de notas, pero estoy seguro que eso es una fantasía que no se me hará realidad, con tanto “macho” suelto por doquier, algunos de los cuales hasta se atreven a decir que “borrachos son mejores choferes. Ni modo, cuando estén pagando las consecuencias ni llorar su vale. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima. Archivado como: Crónica irresponsable tremendo mentiroso