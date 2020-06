Crónica: Aparte de borracho, es un gran mentiroso.

A José lo esperaban con los brazos abiertos los agentes de Inmigración.

El guatemalteco iba rumbo a su trabajo cuando fue detenido por el patrullero de Georgia.

José Luis Duque Regalado, de 28 años, sí que es un claro ejemplo de lo que es tener buena suerte.

Y es que ayer se le ocurrió salir de su hogar en Georgia en su camioneta con rumbo a su trabajo en un proyecto de construcción del área metropolitana de Atlanta.

Hasta ahí pues todo suena bien, pero el problema es que el guatemalteco no se encontraba en óptimas condiciones para laborar normalmente.

Y es que desgraciadamente la noche anterior se la había pasado en un bar echándose los tragos y a pesar de que regresó de madrugada a su casa para dormir un poco, todavía se encontraba intoxicado.

Por consiguiente, no tardó mucho en comenzar a cometer errores tras el volante que lo dejaron al descubierto.

Casualmente, unos minutos después de que Duque se pusiera sobre la vía, pasó por una calle donde se encontraba detenido el oficial Benny Peña, del Departamento de Policía de la ciudad de Norcross.

El patrullero dominicano llenaba unos reportes ya que su turno estaba por terminar. Por coincidencias de la vida, justo cuando arrancó su unidad para volver al precinto, se topó con Duque.

Peña se percató de que su vehículo llevaba las luces apagadas y pues, aunque era de mañana todavía estaba oscuro, por lo que legalmente tenían que ir prendidas.

Peña lo siguió un momento para determinar si valía o no la pena pararlo para imponerle una multa. Rápidamente concluyó en que sí.

Y es que aparte de ir con sus luces apagadas, el auto de Duque se salía de su carril continuamente y de repente, hizo un giro inapropiado, por lo que el uniformado le prendió sus luces azules.

Peña se bajó de su patrulla y al nomás lo abordó, se dio cuenta de que se encontraba completamente embriagado.

“Apaga el carro y dame las llaves”, le ordenó el oficial en español y posteriormente empezó a interrogarlo.

“¿Tienes un arma de fuego o algo ilegal que yo deba saber?”, le preguntó. “No”, fue la respuesta tajante que recibió del conductor.

“Bájate por favor que voy a revisarte” … ¿Porqué me mentiste? ¿Qué es esa pistola que traes aquí? Te pregunté que si tenías alguna arma contigo y me dijiste que no. Yo debo de saber cuando alguien está armado. Por tu seguridad y la mía tengo que saberlo”, lo regañó Peña.

El agente dejó de lado esa pequeña discordancia y prosiguió con la parada de tráfico.

“Te detuve porque ibas con las luces apagadas y saliéndote de tu carril. Voy a hacerte algunas pruebas para saber qué tan apto estas para seguir manejando” … Pero Duque parecía no entenderle nada de lo que decía, de hecho, hasta se tambaleaba.

Al final, el guatemalteco no superó ninguno de los exámenes que le efectuó Peña, por lo que fue arrestado en el acto bajo cargos de conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas (DUI).

Además, Peña decidió levantarle otro cargo por posesión ilegal de un arma de fuego durante la comisión de un delito, pero eso no es todo.