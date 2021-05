No era la primera vez que los agentes federales le hacían semejante advertencia, pues las cuatro ocasiones anteriores le dijeron exactamente lo mismo, así que al mexicano por un oído le entró y por el otro le salió, pues al día siguiente ya estaba planeando regresarse al ‘Norte’ y así lo hizo.

La última vez que a Ángel Evaristo lo sacaron por la fuerza del país fue en 2016 por cometer un delito grave. Ese día el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le dejó en claro que era la quinta vez que lo deportaban y que no tenía que regresar por lo menos en 10 años o que, de lo contrario, lo pagaría muy caro.

Crónica Ángel Evaristo Ibarra Rivera sí sabe lo que es “verles la cara” (como se dice vulgarmente por ahí) a las autoridades estadounidenses, pues no solo en una, sino que en cinco ocasiones ha logrado burlarse de ellas al mostrarles que no importa lo que hagan con él, siempre se saldrá con la suya.

Cualquiera habría pensado que Ángel mantendría un bajo perfil para permanecer lejos del radar de las autoridades, pero no fue así, ya que más tardó en volver que en regresar a sus viejas andanzas, su mismo mal estilo de vida por el cual ya lo habían apresado y deportado en cinco ocasiones.

Crónica Ángel Evaristo: ¿Será que ahora sí le llegó su día?

En enero de este año, un oficial del Departamento de Policía de Raleigh capturó a Ángel bajo cargos de DWI (driving while impaired) un delito más comúnmente conocido en la mayoría de los estados del país como DUI (driving under de influence). Resulta que el flamante caballero se fue de parranda y no se aguantó las ganas de manejar.

La Oficina del Fiscal de Distrito Este de Carolina del Norte ha dicho que ahora buscará el peor castigo para el mexicano y no por necesariamente por manejar borracho, sino que por regresarse como “Juan por su casa” cada vez que lo deportan. Al menos es lo que se ha propuesto el fiscal Robert J. Higdon, que está a cargo de su caso.