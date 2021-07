Comenzaron a buscarlo, pero no encontraron por ningún lado rastros del inocente niño, dieron aviso al personal del hotel que se unió a la búsqueda y tras agotar todos sus recursos, llamaron al 911 para denunciar la desaparición. La policía llegó al hotel en cuestión de minutos y de inmediato activaron todas sus alertas.

Mientras que los padres de encontraban alistando las maletas para salir de Panama City y regresar a casa, el pequeño Enrique Cortez, de tan solo 6 años, se salió solito del cuarto del hotel y se puso a jugar en los alrededores. Unos minutos después que lo perdieran de vista cayeron en cuenta de que no estaba.

Lamentablemente las cosas no siempre resultan como uno de lo espera y pues este es un claro ejemplo de ello. Y es que a eso del mediodía del lunes 5 de julio, justo cuando los Cortez se aprestaban para volver a su hogar en la ciudad de McDonough ocurrió algo inesperado y que hasta hoy los tiene en vilo.

Las horas comenzaron a pasar y las autoridades locales no pudieron dar con el menor, así es que aumentaron la dimensión del operativo. Para el final de la tarde ya había un centenar de uniformados y detectives buscándolo desde el cielo, mar y tierra, pero ni siquiera así pudieron encontrarlo.

Muchos civiles se han incorporado a la búsqueda, pero nadie da razón del pequeño, lo cual ha aumentado la preocupación entre sus allegados y de las mismas autoridades, quienes están conscientes de que el tiempo es crucial en esta clase de casos, así es que no planean darse por vencido ni parar la búsqueda.

Ya más de 24 horas han pasado desde la misteriosa desaparición de Enrique, quien mide aproximadamente 3 pies de altura y pesa alrededor de 50 libras. Cuando fue visto por última vez detrás del popular hotel Shores of Panama Resort, llevaba puestos una camisa turquesa y pantalones cortos azul claro.

A pesar de que tienen muy pocos indicios sobre su paradero no están dispuestos a dejar de buscar al pequeño Enrique y se niegan a sentarse a esperar una noticia desagradable para todos. Han llegado al punto de pedirle a los demás turistas que estuvieron en dicha zona en los días previos que revisen sus recuerdos.

Desde que publicamos el comunicado en nuestras redes sociales miles de personas lo compartieron, pero ni siquiera eso ha sido suficiente para que alguien aparezca con información vital que ayude a aclarar este caso. Lo que no han faltado son las muestras de apoyo para la familia y por supuesto, tampoco las críticas.

“¿Dónde estaban los padres?”, “¡Dios mío, cuánta irresponsabilidad!”, “Cuándo vamos a entender que los niños no se pueden descuidar ni un segundo”, reprochaban algunas de las personas que me siguen en mi página de Facebook. “Mis oraciones con la familia”, “Dios permita que aparezca pronto”, “Ánimo. No se rindan. Tienen que encontrarlo”, decían otros.

Aunque se valen los cuestionamientos en nuestras publicaciones, en lo personal creo que ahora lo más importante es unirnos por una buena causa y aunque estamos lejos podemos seguir pasando la voz y compartiendo cada nuevo detalle que sepamos hasta que este caso se resuelva, que espero sea luego.