Crónica: ¡Alerta! En caso de que vea algún ciclista por ahí

Un peligroso asesino hispano anda huyendo en su bicicleta

Las autoridades piden a la comunidad no tratar de confrontarlo

Crónica Alerta caso ciclista. Por lo general, cuando alguien comete un crimen grave como lo es el homicidio, trata de huir lo más lejos y en el menor tiempo posible de la escena. Por lo general se escapan en vehículos atravesando varios estados e incluso, hasta tratan de salir del país, por aire o mar, pero como toda regla, esta también tiene su excepción.

Y es que las autoridades de Texas están buscando a un sujeto al que llaman "peligroso asesino" tras haberle quitado la vida a sangre fría a otra persona. Pues resulta que este individuo, contra todo pronóstico, lo han visto todavía en la zona donde ocurrió el homicidio como si nada y hasta andando en su bicicleta.

“Tenemos pistas confiables”: Crónica Alerta caso ciclista

En su página de Facebook el Departamento de Policía de la ciudad de Jourdanton anunció que en las últimas horas han recibido pistas creíbles de que Luis Daniel Rodríguez, de 44 años, el sospechoso de un asesinato anda merodeando por ahí en su vehículo de dos ruedas. Lo han visto tanto en calles pequeñas como en carreteras transitadas.

Tras ser alertadas al respecto, las autoridades desplegaron varias de sus unidades a los lugares indicados, pero no tuvieron suerte, pues cuando los oficiales llegaron, ya no había ni rastros del acusado. Rodríguez mide 5'9 pies y pesa alrededor de 185 libras. Se cree que podría estar armado, pero de lo que no dudan, es que sea extremadamente peligroso.