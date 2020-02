Hoy te voy acontar algo impresionante de verdad. Una historia que tiene conmocionados a todos, especialmente a la Migra… pero no por lo que imaginas.

Este agente de CBP no se comunicaba con sus compañeros desde el jueves. Era raro, su puesto en el aeropuerto de Orlando, Florida, siempre lo tenía ocupado y listo.

“¿No saben qué pasa con él? Ya no se reportó ayer y no sabemos nada”

“Es bien raro… ¿Lo han llamado a ver si está enfermo?”

“Sí, tratamos, pero no responde. Después lo hago otra vez. Quizá haya tenido un problema con los chicos o algo, me preocupa”

El celular del agente desaparecido sonaba en la casa, pero nadie lo escuchaba.

La casa del tranquilo barrio de Chuluota Road, al norte de East Colonial Drive, estaba silenciosa, demasiado.

Los cuartos de los chicos tenían la luz encendida, las mochilas por el suelo, zapatillas, juguetes, smartphones, consolas, todo descansando el el caos natural de dos adolescentes.

Los platos en la cocina esperaban por el tintineo de los cubiertos. La heladera seguía refrigerando unas latas de cerveza, packs de leche, las hamburguesas para la barbacoa del domingo.

Graylann Holland, de 15 años, asiste al East River High School y es miembro del equipo universitario de baloncesto del centro. Además, era el amigo de uno de los hijos de agente de la Migra. ¡Hacía años que practicaban juntos deportes! ¡Durante toda la primaria, la secundaria y la preparatoria!

¿Y justo ahora no le contestaba los mensajes? Tenían un partido de baloncesto y lo necesitaban.

Pero el celular del hijo del agente tampoco respondía.

Entonces la policía fue a ver si había un problema serio. Pura precaución, pero quizá la familia necesitaba ayuda.

Cuando llegaron a la casa en 2000 de Corner Glen Drive el jueves por la tarde, a eso de las tres de la tarde, encontraron todo calmo. Llamaron a la puerta, pero nadie respondió.

Decidieron entrar.

Toda la familia estaba allí. El agente, su esposa y los dos chicos.

Pero cada uno de ellos estaba muerto por disparos de bala.

Y el asesino también estaba allí mismo… era el agente de la Migra.

Agente CBP asesino mató a su familia y se suicidó

Mató a cada uno de sus hijos y a su esposa y, después, se pegó un balazo. Esa es la conclusión que sacan, “a priori”, los oficiales de policía.

Orange County deputies are searching for answers after they say a Customs and Border agent killed 3 members of his family and then himself. https://t.co/9AwG4zb7YE

— FOX 35 Orlando (@fox35orlando) February 21, 2020