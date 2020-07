Crónica: Un accidente de auto destapó el peor abuso infantil.

A la policía la llamaron por un choque, pero eso llevó a descubrir el horror por casualidad.

Los culpables no se la esperaban y pagaron las consecuencias.

Parece que esta espantosa historia intervino un ente superior, Dios, o en lo que creas, porque lo que sucedió es impresionante. Pasó en el municipio de Vernon, en Luisiana, hace unos días.

Mira lo que son las casualidades, o causalidades manejadas desde “arriba”.

Resulta que hubo un accidente de auto, reporta la oficina del Sheriff de Vernon. Sobre las 9 y media de la tarde del 6 de julio, el oficial de policía de Rosepine, Robert Green, y el policía estatal de Louisiana, Peter Smith, respondieron a un llamado, cuando acudieron a la escena del accidente, estaban dentro del auto Dakota Wayne Singletary, de 22 años, y Allen Clayton Fulks, de 20 años.

No estaban heridos de gravedad, así que la cosa no hubiera pasado de ahí si una tercera persona, una mujer, Stacy Lynn Tharpe, de 29 años, no hubiera llegado a ver qué pasaba mientras los oficiales aún estaban investigando.

El oficial Green conoce todo lo que pasa en su pueblo, así que conocia a Tharpe. Ella llegó con sus hijos, pero enseguida el oficial se dio cuenta de que faltaba allí uno de los niños. En particular, una niña de 7 años que él sabía que ella tenía a su cuidado.

Eso le intrigó. ¿Acaso había dejado a la niña sola en casa? Su olfato de policía le decía que algo andaba mal.

Tharpe le dijo que la madre biológica de la niña ya se la había llevado con ella. La criatura había sido dejada a su cuidado y la madre ya había vuelto y se la había llevado.

Green dudó… pero lo que le hizo saber que realmente pasaba algo es cuando alguien más le dijo por lo bajo que no, que la pequeñita seguía en casa de Tharpe.

Así que, siguiendo una terrible corazonada, Green y Smith se fueron a casa de Tharpe a verificar que la niña estuviera bien.

Hermano, algo, además del instinto, le dijo a Green que fuera.

Cuando llegaron, encontraron a la pequeña. Y se les cayó el alma a los pies.

La niñita estaba tan maltratada que apenas podía abrir los ojos hinchados a golpes.

Quedaron espantados, inmediatamente la llevaron al hospital local donde los doctores le hicieron un examen que mostró “hematomas significativos y agudos” en todo su cuerpo.

¿Sabes quién le había hecho eso?

Los dos tipos accidentados en el carro, Singletary y Fulks.

La niña contó que ellos la habían golpeado muchas veces con el puño cerrado, la habían estrangulado hasta que casi se desmaya y le habían cortado el cabello. Y ella, a sus 7 añitos, dijo algo que nunca se borrará de la mente de los policías.

“Estoy cansada, ya no puedo soportarlo más”.

Ellos llegaron como dos ángeles de la guarda, la niña no hubiera sobrevivido mucho más tiempo si no la hubieran encontrado.

Los dos golpeadores estaban en el hospital tambien, siendo atendidos de sus heridas del accidente, pero en cuanto se pudo, se los interrogó y confesaron que sí, que habían hecho eso a la pequeña.

¿Y Tharpe? ¿Qué pasó de esa mujer a la que le habían confiado el cuidado de la niña? Bueno, ella, al final, también confesó que había visto cómo sus amigos abusaban así de la niña, pero tuvo miedo y decidió no decir nada y esconderla para que no se viera lo que le habían hecho.

¡Qué lindo ejemplo para los otros niños que vivían con estos monstruos en esa casa del horror!