Por ello, le contó a sus padres lo que su tío le estaba haciendo. A fin de no tener un conflicto familiar grave, que incluso pudiera acabar en alguna tragedia, sus progenitores prefirieron que lo mejor para todos era sacarla a la niña del país.

En ese entonces la pequeña apenas tenía 10 años y, según ella, el hombre que ya es un adulto, comenzó a manosearla y, en varias ocasiones, trató de violarla. A pesar de que no entendía lo que realmente pasada, ella presentía que el hecho de que tocaran sus partes íntimas no estaba bien.

No creo que Lupita (nombre ficticio) pueda volver a confiar tan pronto en los hombres que la rodean. Y es que a su corta edad (13 años) asegura que ya han sido dos los que han intentado abusar sexualmente de ella. Sobre esa dramática historia les cuento en esta crónica de abuso sexual.

La familia consideró que por ser el padre el más fuerte, podría ser capaz de protegerla y cuidarla mejor. Sin embargo, las cosas al parecer no salieron como estaba planeado, pues una vez que llegaron a Estados Unidos en 2018, don Gabriel presuntamente sobrepasó sus límites.

Consideraron que así no tenían que confrontar al pariente abusivo, quien tiene la reputación de ser violento. Pero por la falta de recursos, no les fue posible a ambos padres emigrar, así que Lupita salió en compañía solo de su papá, un hombre de 39 años.

Aunque hasta ahora los investigadores no tienen indicio de que la haya penetrado, sí están convencidos de que el sospechoso tocó varias partes íntimas de la niña, lo cual obviamente es ilegal y más que suficiente para encerrarlo.

La semana pasada todo salió a la luz en la escuela de la niña, luego de que una maestra del centro educativo intermedio Summerour Middle School llamara al 911 para denunciar que una de sus alumnas pretendía hacerse daño ella misma con tal de no ser violada.

No obstante, alega que el año pasado en el que prácticamente el mundo entero estaba en cuarentena ante la pandemia del COVID-19, las cosas cambiaron para mal. Y es que desgraciadamente para ella, el hombre comenzó a verla diferente.

Luego salía del cuarto y se iba a encerrar al baño y al cabo de unos minutos volvía y se acostaba de nuevo. La pequeña cuenta que hizo lo mismo en múltiples ocasiones, pero que no pasaba de ahí, hasta que una noche, le puso las manos encima.

Todo indica que inicialmente no la tocaba de manera inapropiada, sino que solo la veía con ojos lujuriosos. La niña cuenta que cuando ya estaban acostados, él se levantaba de repente y se paraba frente a su pequeña cama para verla detenidamente.

No se aguantó las ganas y tocó sus partes privadas: crónica de abuso sexual

De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, el centroamericano inicialmente le tocó los senos a la inocente niña y luego la vagina, aunque siempre, por encima de su pijama. La niña asegura que ella se sintió como lo peor.

Y que no le contó a nadie lo ocurrido, porque no sabía en realidad si era su culpa o qué, pero sí estaba consiente de que esa situación no era lo correcto. Narra que de repente, comenzaron a llegar a su mente el deseo de dejar de vivir.