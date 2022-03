Crónica: Abusa de su hijastra mientras su mujer tenía emergencia

La policía hoy lo está buscando para que le rinda cuentas a la justicia

Tras enterarse, la madre sin quererlo alertó al hondureño quien huyó en el acto Crónica: Abusa de su hijastra mientras su mujer tenía emergencia. Una familia hispana de Georgia está pasando ahora mismo la peor crisis que a alguien puede llegar a ocurrirle: descubrir que uno de los seres más pequeños e inocentes de la casa ha sido abusado sexualmente por una persona que en teoría, debía protegerlo y cuidarlo como es el caso de su propio padrastro. Ayer, la señora María recibió una desagradable noticia por parte de su hija que recién entró a la adolescencia: “mamá yo fui violada por José”, le confesó la menor, quien acaba de cumplir 13 años. Se refería a José Navarrete Amador, un inmigrante nativo de Lempira, Honduras de 37 años que era el marido de su adorada mamita. Crónica Abusa de su hijastra mientras su mujer tenía emergencia: María perdió el control y cometió un grave error Tras recibir semejante ‘bomba de noticia’ María se enfureció tanto que de inmediato tomó su celular y llamó a su marido para literalmente decirle de todo. Le maldijo hasta el día en que había nacido y le advirtió que se encargaría de hacerlo pagar caro el tremendo daño físico y emocional que le hizo a su niñita. En su comprensible desahogo, sin quererlo la madre de la víctima alertó al hombre de que llegaría al punto de llamar a las autoridades, así que, sin siquiera pensarlo dos veces, tomó sus pertenencias y abandonó su puesto de trabajo dejándolo a medias. Quería huir cuanto antes porque sabía lo que se le avecinaba.

Crónica Abusa de su hijastra mientras su mujer tenía emergencia: Aprovechó su ausencia de emergencia De acuerdo el testimonio de la menor, el ultraje ocurrió un día en que su madre los dejó solos porque tuvo que irse de emergencia al hospital para tratarse un asunto médico ya que estaba recién parida. José se comprometió en cuidar a los tres niños que han procreado juntos y a la pequeña víctima. Sin embargo, lo que supuestamente hizo fue mandar a dormir temprano a los niños para luego irse a meter a la cama de su hijastra, la hermanita mayor de sus propias criaturas. La señora María me dijo que, tras consumar ese horrendo hecho, la amenazó para que no fuera a contarle lo ocurrido a absolutamente nadie.

Crónica Abusa de su hijastra mientras su mujer tenía emergencia: La menor guardó silencio mientras pudo Los días, semanas y meses comenzaron a transcurrir y la niña se sentía que debía exponerle a alguien lo que le había pasado, pero no se atrevía porque temía que su agresor le fuera a hacer algún daño a ella o a alguien más de su familia, pero esta semana, no soportó más ese dolor y rompió en llanto antes de contárselo a su mamá. Al conocer su tormento, su madre llamó a las autoridades, pero para ese entonces, ya el catracho había logrado escaparse. La policía de la ciudad de Lilburn ahora lo está buscando para interrogarlo, pero saben bien de que el hecho de que haya huido es una muy mala señal que obviamente va a pesar en su contra.

Crónica Abusa de su hijastra mientras su mujer tenía emergencia: “Temo que vaya a salir del país” La señora María me explicaba que está arrepentida de no haber actuado correctamente ya que, por haberse movido por sus impulsos de venganza, ahora el sujeto anda huyendo. Alega que tiene miedo de que se vaya a ir para Honduras, lo que perjudicaría el caso al punto de que lo que le hizo a su inocente niña quedaría impune. “Vivimos 12 años juntos. Conoció a mi hijita desde que era una bebé, me prometió quererla como si fuera suya, pero nunca fue así. Ese perro tiene que pagar”, recalcó la mujer aún furiosa por lo que acaba de descubrir. “Me duele mucho no haberme dado cuenta antes de que era un odioso monstruo”.

Afortunadamente, este otro no corrió con la misma suerte Casualmente esta misma semana también me llegó otro caso muy parecido al de la niña de la señora María, pero que circunstancias diferentes. Me contactó don Many para denunciar a Santos Alexander Girón Varela, otro ciudadano hondureño de 40 años por haber manoseado varias veces a su pequeña de apenas cinco añitos de edad. Según Many, tales abusos ocurrieron cuando le permitía quedarse a su niña a dormir en la casa con sus primitas. Cuando su hijita le contó a Many lo que le habían hecho, este salió de inmediato a confrontar a al presunto agresor, pero no fue solo, sino que acompañado por la policía de la ciudad de Snelville (Georgia).

A la pequeña le dio una infección en su vulva Many estaba enojado y con justa razón, pues creía que Santos era el responsable directo de la infección que le acababan de descubrir a la niña por haberla tocado inapropiadamente con sus “asquerosas manos”. Le cayó con las autoridades que de inmediato procedieron a investigar a fondo su denuncia. La policía descubrió que la hija menor de Many no era la única en denunciarlo, sino que también la hijastra de Santos. Entonces fue arrestado en el acto y acusado de ‘child molestation’. Fue recluido en la cárcel del condado de Gwinnett, donde un juez magistral le negó toda posibilidad de salir libre bajo fianza, por lo cual tendrá que aguardar su juicio tras las rejas.

“Su mamá no le quiere creer a la niña” Contraria al caso de María y de su hijita, la historia de Santos es diferente, porque al parecer él sí cuenta con el apoyo de la mamá de la víctima, al menos es lo que me dijo Many. “La señora es familiar de mi esposa y no le quiere creer nada a su hija, prefiere estar al lado del hombre y hasta abogado le está pagando”. De acuerdo con Many, Santos se presentaba ante todos como muy “cristianito” y acudía religiosamente a una iglesia evangélica de Norcross con toda su familia. “Ahora siento mucha impotencia al enterarme de lo que era capaz de hacer. Su hijastra tenía apenas 4 años cuando empezó a abusarla. Personas así no deberían de estar en las calles”, sostuvo el padre dominicano.

Cuidado con los famosos ‘sleepovers’ Many está más que arrepentido de haber dejado que su niña se quedara a dormir en la casa de Santos ya que literalmente eso la dejó expuesta y a solas con “sus locas perversiones”. Y no es la primera vez que algo así ocurre en esas prácticas conocidas como ‘sleepovers’ muy comunes entre los niños y adolescentes hoy en día. Vale la pena que nos recuerden a los padres de que no estamos en tiempos para confiarnos de nadie y que eso de andar dejando a nuestros pequeños quedarse afuera lejos de nuestra protección y cuidado no es buena idea. También las madres no deben creer ciegamente en sus maridos, porque si hay casos tan terribles y tristes donde el propio papá abusa de sus hijos, qué se puede esperar de un padrastro, tío, primo, etc. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima.