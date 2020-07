Crónica: Abuela maldita permite a su hijo embarazar a su nieta.

Una niña de 11 años acudió al médico porque tenía dolor de panza.

Los doctores y toda la comunidad quedaron horrorizados por lo que descubrieron.

Los casos de violación infantil son los peores, los más bajos, los más horrendos. Todos los que se llaman buenos padres tratan de proteger a sus hijos de los peligros como ese.

Por eso, esta noticia me revolvió el estómago. No solo porque hay impicada una aberración, si no por cómo ocurrió y quién estaba detrás de todo.

Sucedió en Argentina.

Esta niña de 11 años le dijo a su abuela que le dolía la panza. Y se quejó durante varios días.

Así que, a la abuela no le quedó más remedio que llevarla al médico. Sabía que ese día iba a llegar, pero había intentado no pensar en ello.

Se fue con la nena al centro médico. A la pequeña se la veía dolorida e inflamada.

Cuando el pediatra pidió que se recostara en la camilla para checarla, la niña miró a la abuela.

“Shhh”, le dijo la abuela con un gesto, llevándose el índice a la boca.

Antes, en casa, la abuela le había hecho prometer a la niña que no abriría la boca cuando fueran al médico.

“Yo hablo todo, tú te callas, ¿me oíste?”

Así que, cuando el doctor levantó la camiseta de la niña y vio lo que vio, se hizo el silencio en el consultorio.

“¿Qué pasó acá?”, dijo el doctor.

La abuela dio un paso al frente. “No sé”

“Esta chiquilina está embarazada”. El doctor lanzó una mirada furibunda a la abuela. “Y usted tenía que saberlo”.

Inmediatamente pidieron una ecografía para la pequeña mamá.

La niña estaba aterrada, no pronunciaba palabra.

L ecografía decía que estaba a punto de dar a lauz. 37 semanas de gestación.

“Tengo que reportar esto a la policía, señora”, dijo el doctor. “De inmediato”.

La niña comenzó a llorar.

Las autoridades llegaron al lugar y pidieron las explicaciones del caso. La abuela contó que un día, hacía meses, cuando la chiquita volvía de comprar cosas en la tienda, la asaltaron dos encapuchados y la violaron. Después se dio cuenta de que la nena estaba embarazada.

Hasta había hecho la denuncia en la policía.

La policía miró a la niña. Aterrada guardaba un obstinado silencio.

“¿Eso pasó?”, le preguntaron.

La niña dejó caer dos lágrimas rotas.

La policía no le creyó a la abuela ni una palabra. Así que siguieron investigando y, poco a poco, pudieron armar el rompecabezas.

No hubo dos encapuchados que violaron y embarazaron a esta criatura.

Lo que hubo, como suele pasar, es un lobo depredador dentro de la familia. En este caso, el hijo de la señora y tío de la nena, de 18 años.

Este tipo violó a la víctima y la amenazó con degollarla si decía algo.

Y la niña, que no entendía nada más que su dolor y su miedo, no pudo confiar en nadie. Ni siquiera en su abuela, de la que la policía sospecha que sabía todo e intentó tapar el crimen aberrante de su hijo contr su propia sobrinita.

La policía de Trenque Lauquen, donde sucedió este horror, allanó la casa de la abuela y arrestó al violador, que ya estaba armando su bolso para escapar. Además encontraron el cuchillo con el que amenazaba a la pobre niña.

La abuela está arrestada. El violador será procesado bajo la ley de menores en Argentina, ya que, cuando violó a la niña, él era menor de edad, tenía 17 años, y la chiquita tenía tan solo 10 años.

Según los medios locales, la niña quedó internada en el hospital hasta que tenga a su bebé y se pueda hacer un ADN del recién nacido para verificar que fue su tío el violador.

No tengo palabras, ya esta, el horror se cuenta en sí mismo. Pasa demasiado a menudo. Muchas veces tengo que contártelo, pero no aprendemos. El lobo, generalmente, está dentro de casa.

¡Cuidado!

Gracias por leer mi crónica de hoy para Mundo Hispánico, te espero en la de mañana, como siempre.

Nota del editor: esta crónica está basada en un caso real y cuenta con elementos ficticios propios de este género.