Crónica: A la hora de la verdad cada uno vela por salvar su pellejo.

Al verse confrontado por las autoridades, Giovianny delató a su amigo.

La situación para Adrián no es nada alentadora, pues tiene antecedentes por delitos similares.

Al estar cara a cara con la policía uno tiene dos opciones: cooperar u oponer resistencia, y dependiendo de la reacción que tengamos, pues así serán las consecuencias que enfrentaremos.

En las últimas semanas hemos visto en Georgia varios casos de personas que tuvieron encuentros con las autoridades.

Primero el de un conductor borracho que se resistió al arresto ante un par de oficiales de Atlanta y que por consiguiente acabó muerto tras ser abatido a tiros.

Pero también el de otro chofer intoxicado que a pesar de que andaba armado, se rindió al verse descubierto y terminó preso, pero un par de horas después ya estaba en su casa tras haber pagado la fianza.

Pero por el otro lado tenemos a los que en su afán de lucir más “cooperadores” hasta se autoincriminan o hablan más de la cuenta afectando a terceros.

Este es el caso de un conductor hispano que la semana pasada fue arrestado en la ciudad de Norcross por manejar ebrio.

El oficial Benny Peña lo detuvo en horas de la madrugada tras notar que se iba saliendo de su carril.

El uniformado no tardó mucho en darse cuenta de que no estaba en condiciones para estar tras el volante, pero le hizo algunas pruebas para asegurarse.

Para su mala Giovanny, como dijo que se llamaba, no logró pasar ninguno de los exámenes, por lo que fue arrestado en el acto bajo cargos de DUI.

En ese instante el conductor declaró que había tomado varias cervezas, pero negó que hubiese consumido drogas, dejando de lado su derecho constitucional de guardar silencio porque todo lo que alguien diga puede ser usado en su contra.

Tras ser formalmente aprehendido, revisaron su vehículo y encontraron una substancia blanca que después se confirmó se trataba de cocaína.

La policía entonces comenzó a interrogar a Giovanny y este no dudó en inculpar a uno de sus acompañantes.

Primero negó ante el oficial ser el dueño de la coca y posteriormente dijo que le pertenecía a su amigo.

Debido a ello, Adrián Romero Salazar, de 26 años, también fue arrestado en ese instante.

Ambos fueron trasladados a la cárcel del condado de Gwinnett sin derecho a fianza.

En el caso de Adrián la tiene muy complicada porque es la cuarta vez que lo apresan por delitos relacionados con drogas, lo que podría hacer que el juez que le toque sea menos condescendiente con él.

Yo pienso que nadie debe de cargar con pesos ajenos y pues si algo no es mío o no lo hice yo, pues no tendría por qué pagar el precio, pero para muchos hoy en día eso es visto como traición.

¿Creen ustedes que Giovanni hizo lo correcto al delatar a su compañero de parrandas?

Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima.