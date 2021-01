Anthony Fauci soportó críticas de Donald Trump ante medidas contra coronavirus

Ahora el experto en enfermedades infecciosas dice que es “liberador” tener respaldo de Casa Blanca

Dice que gobierno ha adoptado sus recomendaciones para combatir el COVID-19

Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas del Gobierno de Estados Unidos, considera que es “liberador” tener el respaldo de la Casa Blanca en el combate contra el coronavirus, tras críticas de Donald Trump, de acuerdo a la agencia de noticias AP, Infobae y EFE.

En realidad, el principal experto en enfermedades infecciosas de la nación nunca se fue. Pero después de soportar casi un año de críticas y comentarios debilitantes del expresidente Donald Trump, ahora habla de nuevo con la autoridad de la Casa Blanca.

Fauci consideró el jueves que es “liberador” tener el respaldo de un gobierno favorable a la ciencia que ha adoptado sus recomendaciones para combatir el COVID-19.

Para ver el video haz click aquí.

“Una de las cosas nuevas en este gobierno es que, si no sabes la respuesta, no adivines”, observó críticamente durante una sesión informativa en la Casa Blanca. “Simplemente di que no sabes la respuesta”.

La agenda altamente visible de Fauci el jueves, el primer día completo de la presidencia de Joe Biden, deja ver claramente la confianza del nuevo gobierno en el doctor, pero también la urgencia del momento.

La jornada de Fauci comenzó con una reunión virtual a las 4 de la mañana con funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Suiza, y se prolongó más allá de las 4 de la tarde en el podio del salón de prensa de la Casa Blanca.

Fauci dejó claro que cree que el nuevo gobierno no enviará mensajes contradictorios como los emitidos con frecuencia por la Casa Blanca de Trump, en la que los hechos científicos a menudo eran opacados por la agenda política del mandatario.

“La idea de que puedes ponerte de pie aquí y hablar acerca de lo que sabes y lo que es la ciencia… es como una sensación liberadora”, dijo el doctor a los reporteros.